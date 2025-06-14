МАГАТЕ повідомило про наслідки ударів по ядерних об’єктах Ірану

Після атак на іранські ядерні об’єкти Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило пошкодження інфраструктури в Натанзі, де зафіксувало радіологічне і хімічне забруднення.

Джерело: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у своєму зверненні до Ради Безпеки ООН

Деталі: За словами Гроссі, Іран підтвердив ураження Ізраїлем об’єкт зі збагачення урану в Натанзі. Надземна частина пілотного заводу, де Іран здійснював збагачення урану до 60% ізотопу U-235, була повністю знищена внаслідок ударів. Також серйозно пошкоджено критичну енергетичну інфраструктуру об’єкта – електропідстанцію, головну будівлю електропостачання, систему аварійного живлення та резервні генератори.

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Дослівно: "Підземна частина комплексу, включно з каскадним залом пілотного заводу та основним заводом зі збагачення палива, залишилась неушкодженою. Однак втрата енергоживлення могла призвести до пошкодження центрифуг, які там знаходяться".

Деталі: Гроссі повідомив, що за межами об’єкта в Натанзі рівень радіації не змінився й залишається в межах норми, що свідчить про відсутність радіологічного впливу на населення та довкілля. Водночас всередині об’єкта зафіксовано радіологічне й хімічне забруднення, в основному – альфа-випромінювання.

Іран також поінформував МАГАТЕ про атаки на інші ядерні об’єкти – завод зі збагачення урану у Фордо, а також на об’єкти в Ісфахані, де розташовані виробництво паливних пластин, завод ядерного палива, підприємство з переробки урану та завод з виготовлення збагаченого уранового порошку (UO₂).

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