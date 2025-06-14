МАГАТЭ сообщило о последствиях ударов по ядерным объектам Ирана

После атак на иранские ядерные объекты Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило повреждение инфраструктуры в Натанзе, где зафиксировало радиологическое и химическое загрязнение.

Источник: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН

Детали: По словам Гросси, Иран подтвердил поражение Израилем объекта по обогащению урана в Натанзе. Надземная часть пилотного завода, где Иран осуществлял обогащение урана до 60% изотопа U-235, была полностью уничтожена в результате ударов. Также серьезно повреждена критическая энергетическая инфраструктура объекта – электроподстанция, главное здание электроснабжения, система аварийного питания и резервные генераторы.

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Дословно: "Подземная часть комплекса, включая каскадный зал пилотного завода и основной завод по обогащению топлива, осталась невредимой. Однако потеря энергоснабжения могла привести к повреждению центрифуг, которые там находятся".

Детали: Гросси сообщил, что за пределами объекта в Натанге уровень радиации не изменился и остается в пределах нормы, что свидетельствует об отсутствии радиологического воздействия на население и окружающую среду. В то же время внутри объекта зафиксировано радиологическое и химическое загрязнение, в основном – альфа-излучение.

Иран также проинформировал МАГАТЭ об атаках на другие ядерные объекты – завод по обогащению урана в Фордо, а также на объекты в Исфахане, где расположены производство топливных пластин, завод ядерного топлива, предприятие по переработке урана и завод по изготовлению обогащенного уранового порошка (UO₂).

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