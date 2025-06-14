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Нічний обстріл Запоріжжя: зросла кількість поранених, пошкоджено 20 багатоповерхівок

Катерина ТищенкоСубота, 14 червня 2025, 17:50
Нічний обстріл Запоріжжя: зросла кількість поранених, пошкоджено 20 багатоповерхівок
наслідки атаки на Запоріжжя, фото ДСНС

Кількість поранених внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя зросла до 4, їх госпіталізовано, також пошкоджено щонайменше 20 багатоповерхових будинків.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Обстріл розпочався о 2 ночі, це була перша хвиля "Шахедів", які ворог запустив по Запоріжжю. Друга хвиля була близько 3:30. Щонайменше 8 "Шахедів" влучили на вулиці міста Запоріжжя.

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На жаль, 4 людини, з яких два поліцейських, також 62-річна жінка з переломом ніг та 74-річна жінка з забоями, були шпиталізовані".

Деталі: За словами Федорова, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 20 багатоповерхових будинків та 2 приватних будинки.

Крім того, вщент вигорів склад гуманітарної допомоги, пожежу ліквідували понад 7 годин.

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Що передувало: У ніч на 14 червня російські війська атакували Запоріжжя 14 дронами-камікадзе типу "Шахед". Раніше було відомо, що внаслідок атаки постраждали двоє правоохоронців та жінка, пошкоджено цивільну інфраструктуру та автівки.

Також у Запоріжжі через атаку РФ знищений склад з гуманітарною допомогою – не менше сотні тонн.

Запоріжжябезпілотники
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