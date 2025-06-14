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Ночной обстрел Запорожья: возросло количество раненых, повреждено 20 многоэтажек

Катерина ТищенкоСуббота, 14 июня 2025, 17:50
Ночной обстрел Запорожья: возросло количество раненых, повреждено 20 многоэтажек
последствия атаки на Запорожье, фото ГСЧС

Количество раненых в результате ночного обстрела Запорожья возросло до 4, они госпитализированы, также повреждено не менее 20 многоэтажных домов.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона

Прямая речь: "Обстрел начался в 2 часа ночи, это была первая волна "Шахедов", которые враг запустил по Запорожью. Вторая волна была около 3:30. По меньшей мере 8 "Шахедов" попали на улицы города Запорожье.

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К сожалению, 4 человека, из которых два полицейских, а также 62-летняя женщина с переломом ног и 74-летняя женщина с ушибами, были госпитализированы".

Детали: По словам Федорова, в результате атаки повреждены по меньшей мере 20 многоэтажных домов и 2 частных дома.

Кроме того, полностью сгорел склад гуманитарной помощи, пожар ликвидировали более 7 часов.

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Что предшествовало: В ночь на 14 июня российские войска атаковали Запорожье 14 дронами-камикадзе типа "Шахед". Ранее было известно, что в результате атаки пострадали двое правоохранителей и женщина, повреждена гражданская инфраструктура и автомобили.

Кроме того, в Запорожье из-за атаки РФ уничтожен склад с гуманитарной помощью - не менее сотни тонн.

Запорожьебеспилотники
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