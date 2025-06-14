Зеленский сообщил об освобождении Андреевки в Сумской области
Президент Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удается выбивать российские войска из приграничных районов Сумской области, в частности была освобождена Андреевка.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Был доклад главнокомандующего Александра Сырского по фронту, по нашим активным действиям. Особое и очень значительное внимание уделяется Покровскому направлению и нашей Сумской области – приграничным районам нашей Сумской области. Удается выбивать российские войска оттуда. Я благодарю за это все наши подразделения, которые действительно обеспечивают результаты.
По итогам этих дней нашу особую благодарность заслуживают воины 225-го отдельного штурмового полка – именно за наступательные действия в приграничье Сумщины и освобождение, в частности, Андреевки".
Детали: Зеленский также заявил о продолжении активных действий на территории врага на Курском направлении.
Что предшествовало: В ночь на 4 июня аналитический проект DeepState обновил данные и сообщил, что россияне оккупировали Андреевку и Водолаги Сумской области.
14 июня Зеленский заявил, что на Сумском направлении бои идут вдоль границы, там враг остановлен.