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Ізраїль заявив, що атакує понад 150 цілей в Ірані вже 40 годин

Катерина ТищенкоСубота, 14 червня 2025, 21:41
Ізраїль заявив, що атакує понад 150 цілей в Ірані вже 40 годин
руйнування в Тегерані 13 червня, фото Getty Images

Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що Ізраїль безперервно атакував Іран протягом 40 годин, зокрема, уразив понад 150 цілей.

Джерело: заява Дефріна та повідомлення іранських державних ЗМІ, які наводить ізраїльське видання The Times of Israel

Пряма мова Дефріна: "Станом на цю годину пілоти ВПС продовжують завдавати значних ударів по різних районах Ірану. Серія ударів, яка не припиняється вже 40 годин, включає понад 150 цілей".

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Деталі: Речник на прес-конференції заявив, що основна увага ВПС Ізраїлю в Ірані за минулу добу була зосереджена на Тегерані.

"Літаки завершують хвилю ударів по стратегічних цілях військової промисловості, цілях ядерної програми та високопосадовцям іранського терористичного керівництва", – зазначив Дефрін.

За його словами, в суботу ізраїльські ВПС розбомбили підземний об'єкт зі зброєю на заході Ірану. За даними Армії оборони Ізраїлю, цей об'єкт використовувався Іраном для зберігання десятків балістичних та крилатих ракет, а також для їх запуску. Винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по підземному об'єкту разом з пусковими установками.

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"Це місце раніше було розкрито в пропагандистському відео, опублікованому іранським режимом", – повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

Разом з тим, іранські державні ЗМІ у суботу ввечері повідомляють про активацію протиповітряної оборони навколо стратегічного порту Бандар-Аббас, а також столиці Ірану Тегерана, що свідчить про відновлення ізраїльських атак.

Водночас міністр освіти Ізраїлю Йоав Кіш заявив, що через ситуацію з безпекою ізраїльські учні та студенти цього тижня перейдуть на дистанційне навчання.

"Фізична освіта не проводитиметься ні в рамках спеціальної освіти, ні в рамках формальної та неформальної освіти", – заявив Кіш, додавши, що випускні іспити будуть перенесені на тиждень.

Іранське державне телебачення повідомляє, що в найближчі години очікуються "важкі та руйнівні" атаки Ірану на Ізраїль, оскільки ізраїльські військові продовжують завдавати ударів по кількох цілях по всьому Ірану.

Передісторія:

  • У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.
  • Через 18 годин після цієї атаки Іран випустив по Ізраїлю балістичні ракети.
  • Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.
  • Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".
  • Згодом Іран заявив, що ядерні переговори з США безглузді після ударів Ізраїлю. 

ІзраїльІранвійна
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