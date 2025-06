Ізраїль заявив, що атакує понад 150 цілей в Ірані вже 40 годин

Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що Ізраїль безперервно атакував Іран протягом 40 годин, зокрема, уразив понад 150 цілей.

Джерело: заява Дефріна та повідомлення іранських державних ЗМІ, які наводить ізраїльське видання The Times of Israel

Пряма мова Дефріна: "Станом на цю годину пілоти ВПС продовжують завдавати значних ударів по різних районах Ірану. Серія ударів, яка не припиняється вже 40 годин, включає понад 150 цілей".

Деталі: Речник на прес-конференції заявив, що основна увага ВПС Ізраїлю в Ірані за минулу добу була зосереджена на Тегерані.

"Літаки завершують хвилю ударів по стратегічних цілях військової промисловості, цілях ядерної програми та високопосадовцям іранського терористичного керівництва", – зазначив Дефрін.

За його словами, в суботу ізраїльські ВПС розбомбили підземний об'єкт зі зброєю на заході Ірану. За даними Армії оборони Ізраїлю, цей об'єкт використовувався Іраном для зберігання десятків балістичних та крилатих ракет, а також для їх запуску. Винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по підземному об'єкту разом з пусковими установками.

"Це місце раніше було розкрито в пропагандистському відео, опублікованому іранським режимом", – повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

Разом з тим, іранські державні ЗМІ у суботу ввечері повідомляють про активацію протиповітряної оборони навколо стратегічного порту Бандар-Аббас, а також столиці Ірану Тегерана, що свідчить про відновлення ізраїльських атак.

