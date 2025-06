Израиль заявил, что атакует более 150 целей в Иране уже 40 часов

Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что Израиль непрерывно атаковал Иран в течение 40 часов, в частности, поразил более 150 целей.

Источник: заявление Дефрина и сообщения иранских государственных СМИ, которые приводит израильское издание The Times of Israel

Прямая речь Дефрина: "На данный момент пилоты ВВС продолжают наносить значительные удары по различным районам Ирана. Серия ударов, которая не прекращается уже 40 часов, включает более 150 целей".

Детали: Представитель на пресс-конференции заявил, что основное внимание ВВС Израиля в Иране за прошедшие сутки было сосредоточено на Тегеране.

"Самолеты завершают волну ударов по стратегическим целям военной промышленности, целям ядерной программы и высокопоставленным лицам иранского террористического руководства", — отметил Дефрин.

По его словам, в субботу израильские ВВС разбомбили подземный объект с оружием на западе Ирана. По данным Армии обороны Израиля, этот объект использовался Ираном для хранения десятков баллистических и крылатых ракет, а также для их запуска. Истребители ВВС Израиля нанесли удары по подземному объекту вместе с пусковыми установками.

"Это место ранее было раскрыто в пропагандистском видео, опубликованном иранским режимом", – сообщает Армия обороны Израиля.

Вместе с тем, иранские государственные СМИ в субботу вечером сообщают об активации противовоздушной обороны вокруг стратегического порта Бандар-Аббас, а также столицы Ирана Тегерана, что свидетельствует о возобновлении израильских атак.

Significant air-defense activity reported over the city of Bandar Abbas in Southern Iran, on the coast of the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/BOoiR7toRl