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Израиль заявил, что атакует более 150 целей в Иране уже 40 часов

Катерина ТищенкоСуббота, 14 июня 2025, 21:41
Израиль заявил, что атакует более 150 целей в Иране уже 40 часов
разрушения в Тегеране 13 июня, фото Getty Images

Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что Израиль непрерывно атаковал Иран в течение 40 часов, в частности, поразил более 150 целей.

Источник: заявление Дефрина и сообщения иранских государственных СМИ, которые приводит израильское издание The Times of Israel

Прямая речь Дефрина: "На данный момент пилоты ВВС продолжают наносить значительные удары по различным районам Ирана. Серия ударов, которая не прекращается уже 40 часов, включает более 150 целей".

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Детали: Представитель на пресс-конференции заявил, что основное внимание ВВС Израиля в Иране за прошедшие сутки было сосредоточено на Тегеране.

"Самолеты завершают волну ударов по стратегическим целям военной промышленности, целям ядерной программы и высокопоставленным лицам иранского террористического руководства", — отметил Дефрин.

По его словам, в субботу израильские ВВС разбомбили подземный объект с оружием на западе Ирана. По данным Армии обороны Израиля, этот объект использовался Ираном для хранения десятков баллистических и крылатых ракет, а также для их запуска. Истребители ВВС Израиля нанесли удары по подземному объекту вместе с пусковыми установками.

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"Это место ранее было раскрыто в пропагандистском видео, опубликованном иранским режимом", – сообщает Армия обороны Израиля.

Вместе с тем, иранские государственные СМИ в субботу вечером сообщают об активации противовоздушной обороны вокруг стратегического порта Бандар-Аббас, а также столицы Ирана Тегерана, что свидетельствует о возобновлении израильских атак.

В то же время министр образования Израиля Йоав Киш заявил, что из-за ситуации с безопасностью израильские школьники и студенты на этой неделе перейдут на дистанционное обучение.

"Физическое образование не будет проводиться ни в рамках специального образования, ни в рамках формального и неформального образования", — заявил Киш, добавив, что выпускные экзамены будут перенесены на неделю.

Государственное телевидение Ирана сообщает, что в ближайшие часы ожидаются "массированные и разрушительные" атаки Ирана на Израиль, поскольку израильские военные продолжают наносить удары по нескольким целям по всему Ирану.

Предыстория:

  • В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по объектам в Иране, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.
  • Спустя 18 часов после этой атаки Иран выпустил по Израилю баллистические ракеты.
  • Европейские государства, включая Францию, призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта.
  • После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".
  • Позже Иран заявил, что ядерные переговоры с США бессмысленны после ударов Израиля.

ИзраильИранвойна
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