Израиль заявил, что атакует более 150 целей в Иране уже 40 часов
Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что Израиль непрерывно атаковал Иран в течение 40 часов, в частности, поразил более 150 целей.
Источник: заявление Дефрина и сообщения иранских государственных СМИ, которые приводит израильское издание The Times of Israel
Прямая речь Дефрина: "На данный момент пилоты ВВС продолжают наносить значительные удары по различным районам Ирана. Серия ударов, которая не прекращается уже 40 часов, включает более 150 целей".
Детали: Представитель на пресс-конференции заявил, что основное внимание ВВС Израиля в Иране за прошедшие сутки было сосредоточено на Тегеране.
"Самолеты завершают волну ударов по стратегическим целям военной промышленности, целям ядерной программы и высокопоставленным лицам иранского террористического руководства", — отметил Дефрин.
По его словам, в субботу израильские ВВС разбомбили подземный объект с оружием на западе Ирана. По данным Армии обороны Израиля, этот объект использовался Ираном для хранения десятков баллистических и крылатых ракет, а также для их запуска. Истребители ВВС Израиля нанесли удары по подземному объекту вместе с пусковыми установками.
"Это место ранее было раскрыто в пропагандистском видео, опубликованном иранским режимом", – сообщает Армия обороны Израиля.
Вместе с тем, иранские государственные СМИ в субботу вечером сообщают об активации противовоздушной обороны вокруг стратегического порта Бандар-Аббас, а также столицы Ирана Тегерана, что свидетельствует о возобновлении израильских атак.
Significant air-defense activity reported over the city of Bandar Abbas in Southern Iran, on the coast of the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/BOoiR7toRl— OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025
В то же время министр образования Израиля Йоав Киш заявил, что из-за ситуации с безопасностью израильские школьники и студенты на этой неделе перейдут на дистанционное обучение.
"Физическое образование не будет проводиться ни в рамках специального образования, ни в рамках формального и неформального образования", — заявил Киш, добавив, что выпускные экзамены будут перенесены на неделю.
Государственное телевидение Ирана сообщает, что в ближайшие часы ожидаются "массированные и разрушительные" атаки Ирана на Израиль, поскольку израильские военные продолжают наносить удары по нескольким целям по всему Ирану.
Предыстория:
- В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по объектам в Иране, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.
- Спустя 18 часов после этой атаки Иран выпустил по Израилю баллистические ракеты.
- Европейские государства, включая Францию, призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта.
- После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".
- Позже Иран заявил, что ядерные переговоры с США бессмысленны после ударов Израиля.