Иран атаковал Израиль ракетами в районе Хайфы

В субботу поздно вечером Армия обороны Израиля заявила об обнаружении ракет, летевших из Ирана, впоследствии спасатели заявили о поражении ракетами в районе Хайфы.

Источник: The Times of Israel, CNN

Детали: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила ракеты, летевшие из Ирана, призывая жителей по всему Израилю идти в бомбоубежища после получения сигнала.

На видео в соцсетях видно ракетный удар Ирана по району Хайфы. В Хайфе и по всему северному Израилю звучали сирены.

Footage posted to social media shows Iran's ballistic missile attack on the Haifa area.



Sirens sounded in Haifa and across northern Israel. pic.twitter.com/oMLZPfz8OT