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Иран атаковал Израиль ракетами в районе Хайфы

Катерина ТищенкоСуббота, 14 июня 2025, 23:47
Иран атаковал Израиль ракетами в районе Хайфы
Ракета над Израилем 14 июня, фото Anadolu via Getty Images

В субботу поздно вечером Армия обороны Израиля заявила об обнаружении ракет, летевших из Ирана, впоследствии спасатели заявили о поражении ракетами в районе Хайфы.

Источник: The Times of Israel, CNN

Детали: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила ракеты, летевшие из Ирана, призывая жителей по всему Израилю идти в бомбоубежища после получения сигнала.

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На видео в соцсетях видно ракетный удар Ирана по району Хайфы. В Хайфе и по всему северному Израилю звучали сирены.

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Впоследствии спасатели заявили, что реагируют на сообщения об ударе ракетами в районе Хайфы после атаки Ирана.

Медики заявили, что они реагируют на сообщения о раненых в результате падения ракеты в северном городе Тамра, к востоку от Хайфы.

В то же время журналист CNN стал свидетелем того, как ракеты пролетели по небу над Иерусалимом поздно в субботу. Иранские государственные СМИ сообщили за несколько минут до этого, что новый шквал ракет направляется на Израиль.

Предыстория:

  • В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по объектам в Иране, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. Спустя 18 часов после этой атаки Иран выпустил по Израилю баллистические ракеты.
  • После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно". Иран заявил, что ядерные переговоры с США бессмысленны после ударов Израиля.
  • Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что Израиль непрерывно атаковал Иран в течение 40 часов, в частности, поразил более 150 целей.

ИзраильИран
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