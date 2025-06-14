Иран атаковал Израиль ракетами в районе Хайфы

В субботу поздно вечером Армия обороны Израиля заявила об обнаружении ракет, летевших из Ирана, впоследствии спасатели заявили о поражении ракетами в районе Хайфы.

Источник: The Times of Israel, CNN

Детали: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила ракеты, летевшие из Ирана, призывая жителей по всему Израилю идти в бомбоубежища после получения сигнала.

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На видео в соцсетях видно ракетный удар Ирана по району Хайфы. В Хайфе и по всему северному Израилю звучали сирены.

Footage posted to social media shows Iran's ballistic missile attack on the Haifa area.



Sirens sounded in Haifa and across northern Israel. pic.twitter.com/oMLZPfz8OT — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 14, 2025

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Впоследствии спасатели заявили, что реагируют на сообщения об ударе ракетами в районе Хайфы после атаки Ирана.

Медики заявили, что они реагируют на сообщения о раненых в результате падения ракеты в северном городе Тамра, к востоку от Хайфы.

В то же время журналист CNN стал свидетелем того, как ракеты пролетели по небу над Иерусалимом поздно в субботу. Иранские государственные СМИ сообщили за несколько минут до этого, что новый шквал ракет направляется на Израиль.

Предыстория: