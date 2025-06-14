Иран атаковал Израиль ракетами в районе Хайфы
В субботу поздно вечером Армия обороны Израиля заявила об обнаружении ракет, летевших из Ирана, впоследствии спасатели заявили о поражении ракетами в районе Хайфы.
Источник: The Times of Israel, CNN
Детали: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила ракеты, летевшие из Ирана, призывая жителей по всему Израилю идти в бомбоубежища после получения сигнала.
На видео в соцсетях видно ракетный удар Ирана по району Хайфы. В Хайфе и по всему северному Израилю звучали сирены.
Footage posted to social media shows Iran's ballistic missile attack on the Haifa area.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 14, 2025
Sirens sounded in Haifa and across northern Israel. pic.twitter.com/oMLZPfz8OT
Впоследствии спасатели заявили, что реагируют на сообщения об ударе ракетами в районе Хайфы после атаки Ирана.
Медики заявили, что они реагируют на сообщения о раненых в результате падения ракеты в северном городе Тамра, к востоку от Хайфы.
В то же время журналист CNN стал свидетелем того, как ракеты пролетели по небу над Иерусалимом поздно в субботу. Иранские государственные СМИ сообщили за несколько минут до этого, что новый шквал ракет направляется на Израиль.
Предыстория:
- В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по объектам в Иране, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. Спустя 18 часов после этой атаки Иран выпустил по Израилю баллистические ракеты.
- После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно". Иран заявил, что ядерные переговоры с США бессмысленны после ударов Израиля.
- Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что Израиль непрерывно атаковал Иран в течение 40 часов, в частности, поразил более 150 целей.