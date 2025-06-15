ЦАХАЛ повідомив про завершення нанесення ударів по ядерній інфраструктурі в Тегерані
Неділя, 15 червня 2025, 03:12
Сили оборони Ізраїлю заявили про завершення серії масштабних авіаударів по об’єктах в Тегерані пов’язаних з іранською ядерною програмою.
Джерело: ЦАХАЛ
Дослівно: "Нещодавно ВПС Ізраїлю завершили серію масштабних ударів, здійснених на основі розвідувальних даних, по низці об’єктів у Тегерані, пов’язаних з іранським проєктом створення ядерної зброї. Серед цілей були штаб-квартира Міністерства оборони Ірану, штаб-квартира ядерного проєкту SPND та інші об’єкти, що сприяли зусиллям іранського режиму щодо здобуття ядерної зброї, а також місця, де, за даними розвідки, приховували ядерний архів".
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Передісторія:
- У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.
- Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що Ізраїль безперервно атакував Іран протягом 40 годин, зокрема, уразив понад 150 цілей.
- Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".
- Згодом Іран заявив, що ядерні переговори з США безглузді після ударів Ізраїлю.