Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЦАХАЛ повідомив про завершення нанесення ударів по ядерній інфраструктурі в Тегерані

Іван Д'яконовНеділя, 15 червня 2025, 03:12
ЦАХАЛ повідомив про завершення нанесення ударів по ядерній інфраструктурі в Тегерані
Фото: Getty Images

Сили оборони Ізраїлю заявили про завершення серії масштабних авіаударів по об’єктах в Тегерані пов’язаних з іранською ядерною програмою.

Джерело: ЦАХАЛ

Дослівно: "Нещодавно ВПС Ізраїлю завершили серію масштабних ударів, здійснених на основі розвідувальних даних, по низці об’єктів у Тегерані, пов’язаних з іранським проєктом створення ядерної зброї. Серед цілей були штаб-квартира Міністерства оборони Ірану, штаб-квартира ядерного проєкту SPND та інші об’єкти, що сприяли зусиллям іранського режиму щодо здобуття ядерної зброї, а також місця, де, за даними розвідки, приховували ядерний архів".

Реклама:

Передісторія:

  • У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.
  • Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що Ізраїль безперервно атакував Іран протягом 40 годин, зокрема, уразив понад 150 цілей.
  • Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".
  • Згодом Іран заявив, що ядерні переговори з США безглузді після ударів Ізраїлю. 

Ізраїльядерна зброяІранракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено від 4:52Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю: троє загиблих
Макрон відкинув ідею Трампа про посередництво Путіна між Ізраїлем та Іраном
Ізраїль заявив про завершення ударів по виробництву зброї в Ірані, але й сам зазнав чергової атаки
Зеленський: РФ планує подальші атаки проти енергетики, зокрема атомної генерації
Внаслідок ударів Ірану по Ізраїлю загинули 5 українців, з них троє дітей – МЗС
Саудівська Аравія стратила журналіста після 7 років ув’язнення
Усі новини...
Ізраїль
Ізраїль не виключає сценарію, за якого "ліквідує" верховного лідера Ірану Хаменеї – WSJ
Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю: троє загиблих і щонайменше 14 поранених
Іран атакував Ізраїль ракетами в районі Хайфи
Останні новини
08:29
текстМісце призначення: "розподільники". Що таке збірні пункти ТЦК і як вони працюють
08:25
Росіяни атакували Україну 138-ма БпЛА, 125 з них вдалося знешкодити, але є і 10 влучань
08:10
Росіяни пошкодили промислове підприємство під час атаки на Нікопольщину 
07:53
Російська атака: На Черкащині пошкоджені житлові будинки, частина села без світла
07:44
фото У Британії головою розвідки MI6 вперше в історії призначили жінку
07:28
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 200 окупантів
07:15
Макрон закликав Трампа використати свій вплив для розрядки конфліктів в Україні та Ірані
06:42
Путін намагається відвернути увагу від війни в Україні – ISW
05:56
оновлено від 4:52Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю: троє загиблих
04:55
Магучіх здобула срібло в стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: