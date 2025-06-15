ЦАХАЛ сообщил о завершении нанесения ударов по ядерной инфраструктуре в Тегеране

Силы обороны Израиля заявили о завершении серии масштабных авиаударов по объектам в Тегеране, связанным с иранской ядерной программой.

Источник: ЦАХАЛ

Дословно: "Недавно ВВС Израиля завершили серию масштабных ударов, нанесенных на основе разведывательных данных, по ряду объектов в Тегеране, связанных с иранским проектом создания ядерного оружия. Среди целей были штаб-квартира Министерства обороны Ирана, штаб-квартира ядерного проекта SPND и другие объекты, способствовавшие усилиям иранского режима по получению ядерного оружия, а также места, где, по данным разведки, скрывали ядерный архив".

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