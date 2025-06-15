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ЦАХАЛ сообщил о завершении нанесения ударов по ядерной инфраструктуре в Тегеране

Иван ДьяконовВоскресенье, 15 июня 2025, 03:12
ЦАХАЛ сообщил о завершении нанесения ударов по ядерной инфраструктуре в Тегеране
Фото: Getty Images

Силы обороны Израиля заявили о завершении серии масштабных авиаударов по объектам в Тегеране, связанным с иранской ядерной программой.

Источник: ЦАХАЛ

Дословно: "Недавно ВВС Израиля завершили серию масштабных ударов, нанесенных на основе разведывательных данных, по ряду объектов в Тегеране, связанных с иранским проектом создания ядерного оружия. Среди целей были штаб-квартира Министерства обороны Ирана, штаб-квартира ядерного проекта SPND и другие объекты, способствовавшие усилиям иранского режима по получению ядерного оружия, а также места, где, по данным разведки, скрывали ядерный архив".

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Предыстория:

  • В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по объектам в Иране, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.
  • Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что Израиль непрерывно атаковал Иран в течение 40 часов, в частности, поразил более 150 целей.
  • После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".
  • Позже Иран заявил, что ядерные переговоры с США бессмысленны после ударов Израиля.

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