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Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях – DeepState

Іван Д'яконовНеділя, 15 червня 2025, 04:29
Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях – DeepState
Мапа: DeepState

У ніч на 15 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ біля трьох населених пунктів в Луганській та Донецькій областях.

Джерело: DeepState

Деталі: Згідно з оновленою мапою бойових дій, російські війська здійснили часткове просування поблизу Білогорівки на Сіверському напрямку в Луганській області, а також біля Одрадного та Запоріжжя на Новопавлівському напрямку в Донецькій області.

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Передісторія: 

  • Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, від початку доби 15 червня Збройні сили України відбили 178 атак російських окупаційних військ. Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках.
  • 14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, зокрема було звільнено Андріївку.

окупаціяЛуганська областьДонецька областьросійсько-українська війна
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