Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях – DeepState

У ніч на 15 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ біля трьох населених пунктів в Луганській та Донецькій областях.

Джерело: DeepState

Деталі: Згідно з оновленою мапою бойових дій, російські війська здійснили часткове просування поблизу Білогорівки на Сіверському напрямку в Луганській області, а також біля Одрадного та Запоріжжя на Новопавлівському напрямку в Донецькій області.

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