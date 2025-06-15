Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях – DeepState
Неділя, 15 червня 2025, 04:29
У ніч на 15 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ біля трьох населених пунктів в Луганській та Донецькій областях.
Джерело: DeepState
Деталі: Згідно з оновленою мапою бойових дій, російські війська здійснили часткове просування поблизу Білогорівки на Сіверському напрямку в Луганській області, а також біля Одрадного та Запоріжжя на Новопавлівському напрямку в Донецькій області.
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Передісторія:
- Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, від початку доби 15 червня Збройні сили України відбили 178 атак російських окупаційних військ. Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках.
- 14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, зокрема було звільнено Андріївку.