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Оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях – DeepState

Иван ДьяконовВоскресенье, 15 июня 2025, 04:29
Оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях – DeepState
Карта: DeepState

В ночь на 15 июня аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск возле трех населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Источник: DeepState

Детали: Согласно обновленной карте боевых действий, российские войска осуществили частичное продвижение вблизи Белогоровки на Северском направлении в Луганской области, а также возле Одрадного и Запорожья на Новопавловском направлении в Донецкой области.

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Предыстория:

  • Согласно сообщению Генштаба ВСУ, с начала суток 15 июня Вооруженные силы Украины отразили 178 атак российских оккупационных войск. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях.
  • 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удается выбивать российские войска из приграничья Сумщины, в частности была освобождена Андреевка.

оккупацияЛуганская областьДонецкая областьроссийско-украинская война
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