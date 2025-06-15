Оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях – DeepState
Воскресенье, 15 июня 2025, 04:29
В ночь на 15 июня аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск возле трех населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.
Источник: DeepState
Детали: Согласно обновленной карте боевых действий, российские войска осуществили частичное продвижение вблизи Белогоровки на Северском направлении в Луганской области, а также возле Одрадного и Запорожья на Новопавловском направлении в Донецкой области.
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Предыстория:
- Согласно сообщению Генштаба ВСУ, с начала суток 15 июня Вооруженные силы Украины отразили 178 атак российских оккупационных войск. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях.
- 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удается выбивать российские войска из приграничья Сумщины, в частности была освобождена Андреевка.