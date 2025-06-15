Оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях – DeepState

В ночь на 15 июня аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск возле трех населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Источник: DeepState

Детали: Согласно обновленной карте боевых действий, российские войска осуществили частичное продвижение вблизи Белогоровки на Северском направлении в Луганской области, а также возле Одрадного и Запорожья на Новопавловском направлении в Донецкой области.

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