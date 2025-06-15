Унаслідок чергового ракетного удару Ірану по Ізраїлю загинули 3 людини, понад 200 – поранені
У ніч на 15 червня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Внаслідок атаки загинули три людини, понад 200 отримали поранення, близько 35 осіб вважаються зниклими безвісти.
Джерело: національна служба екстреної медичної допомоги (MDA), Al Jazeera, The Times of Israel
Деталі: За даними MDA, внаслідок обстрілу в районі Тель-Авіва загинула 60-річна жінка, ще 20 людей дістали поранення середньої та легкої тяжкості.
ЗМІ повідомляють, що три людини загинули внаслідок влучання іранської ракети в житлову будівлю в місті Бат-Ям, розташованому неподалік від Тель-Авіва.
Унаслідок чергового ракетного удару Ірану по Ізраїлю загинули 3 людини, понад 40 – пораненіhttps://t.co/hYVbEIPWbW— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 15, 2025
Відео: X/@Mdais pic.twitter.com/2mkryS8aAg
У регіоні Шфела, розташованому поблизу Єрусалима, біля однієї з будівель було поранено ще 24 людини. Двоє з них зазнали тяжких травм, їхній стан оцінюють як важкий.
Оновлено о 05:40. Речник MDA в інтерв’ю телеканалу Channel 12 повідомив, що кількість постраждалих від нічних ракетних ударів становить близько 200 осіб.
Ізраїльські ЗМІ повідомили, що після іранського ракетного удару по будівлі в Бат-Ямі 35 осіб вважають зниклими безвісти.
A video captures the moment an Iranian ballistic missile hits the heart of central Israel. pic.twitter.com/JUMXmH0Xt5— Clash Report (@clashreport) June 15, 2025
"Рятувальники ведуть гонку з часом, щоб витягти людей, побоюючись, що будівля може обвалитися", – зазначають в The Times of Israel
Серед загиблих – 10-річний хлопчик і дві літні жінки віком 69 і 80 років, повідомляє Al Jazeera з посиланням на MDA.
В Реховоті, іншому місті на південь від Тель-Авіва, щонайменше 37 осіб отримали поранення.
Передісторія:
- Внаслідок попередньої хвилі ракетних ударів проти ночі на 15 червня в Ізраїлі загинули троє осіб, ще щонайменше 14 людей отримали поранення.
- У ніч на 14 червня Іран завдав кількох ударів із застосуванням балістичних ракет по території Ізраїлю. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше двоє людей, понад 50 осіб отримали поранення.