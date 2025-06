Унаслідок чергового ракетного удару Ірану по Ізраїлю загинули 3 людини, понад 200 – поранені

У ніч на 15 червня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Внаслідок атаки загинули три людини, понад 200 отримали поранення, близько 35 осіб вважаються зниклими безвісти.

Джерело: національна служба екстреної медичної допомоги (MDA), Al Jazeera, The Times of Israel

Деталі: За даними MDA, внаслідок обстрілу в районі Тель-Авіва загинула 60-річна жінка, ще 20 людей дістали поранення середньої та легкої тяжкості.

ЗМІ повідомляють, що три людини загинули внаслідок влучання іранської ракети в житлову будівлю в місті Бат-Ям, розташованому неподалік від Тель-Авіва.

У регіоні Шфела, розташованому поблизу Єрусалима, біля однієї з будівель було поранено ще 24 людини. Двоє з них зазнали тяжких травм, їхній стан оцінюють як важкий.

Оновлено о 05:40. Речник MDA в інтерв’ю телеканалу Channel 12 повідомив, що кількість постраждалих від нічних ракетних ударів становить близько 200 осіб.

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що після іранського ракетного удару по будівлі в Бат-Ямі 35 осіб вважають зниклими безвісти.

A video captures the moment an Iranian ballistic missile hits the heart of central Israel. pic.twitter.com/JUMXmH0Xt5