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Унаслідок чергового ракетного удару Ірану по Ізраїлю загинули 3 людини, понад 200 – поранені

Іван Д'яконовНеділя, 15 червня 2025, 05:12
Унаслідок чергового ракетного удару Ірану по Ізраїлю загинули 3 людини, понад 200 – поранені
Фото: X/Mdais

У ніч на 15 червня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Внаслідок атаки загинули три людини, понад 200 отримали поранення, близько 35 осіб вважаються зниклими безвісти.

Джерело: національна служба екстреної медичної допомоги (MDA), Al Jazeera, The Times of Israel

Деталі: За даними MDA, внаслідок обстрілу в районі Тель-Авіва загинула 60-річна жінка, ще 20 людей дістали поранення середньої та легкої тяжкості.

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ЗМІ повідомляють, що три людини загинули внаслідок влучання іранської ракети в житлову будівлю в місті Бат-Ям, розташованому неподалік від Тель-Авіва.

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У регіоні Шфела, розташованому поблизу Єрусалима, біля однієї з будівель було поранено ще 24 людини. Двоє з них зазнали тяжких травм, їхній стан оцінюють як важкий.

Оновлено о 05:40. Речник MDA в інтерв’ю телеканалу Channel 12 повідомив, що кількість постраждалих від нічних ракетних ударів становить близько 200 осіб.

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що після іранського ракетного удару по будівлі в Бат-Ямі 35 осіб вважають зниклими безвісти.

"Рятувальники ведуть гонку з часом, щоб витягти людей, побоюючись, що будівля може обвалитися", – зазначають в The Times of Israel 

Серед загиблих – 10-річний хлопчик і дві літні жінки віком 69 і 80 років, повідомляє Al Jazeera з посиланням на MDA.

В Реховоті, іншому місті на південь від Тель-Авіва, щонайменше 37 осіб отримали поранення.

Передісторія:

  • Внаслідок попередньої хвилі ракетних ударів проти ночі на 15 червня в Ізраїлі загинули троє осіб, ще щонайменше 14 людей отримали поранення.
  • У ніч на 14 червня Іран завдав кількох ударів із застосуванням балістичних ракет по території Ізраїлю. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше двоє людей, понад 50 осіб отримали поранення.

ІзраїльжертвиІранвійна
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