В результате очередного ракетного удара Ирана по Израилю погибли 3 человека, более 200 – ранены
В ночь на 15 июня Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю. В результате атаки погибли три человека, более 200 получили ранения, около 35 человек считаются пропавшими без вести.
Источник: национальная служба экстренной медицинской помощи (MDA), Al Jazeera, The Times of Israel
Детали: По данным MDA, в результате обстрела в районе Тель-Авива погибла 60-летняя женщина, еще 20 человек получили ранения средней и легкой тяжести.
СМИ сообщают, что три человека погибли в результате попадания иранской ракеты в жилое здание в городе Бат-Ям, расположенном недалеко от Тель-Авива.
Унаслідок чергового ракетного удару Ірану по Ізраїлю загинули 3 людини, понад 40 – пораненіhttps://t.co/hYVbEIPWbW— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 15, 2025
Відео: X/@Mdais pic.twitter.com/2mkryS8aAg
В регионе Шфела, расположенном недалеко от Иерусалима, возле одного из зданий были ранены еще 24 человека. Двое из них получили тяжелые травмы, их состояние оценивается как тяжелое.
Обновлено в 05:40. Представитель MDA в интервью телеканалу Channel 12 сообщил, что общее количество пострадавших от ночных ракетных ударов составляет около 200 человек.
Израильские СМИ сообщили, что после иранского ракетного удара по зданию в Бат-Яме 35 человек считаются пропавшими без вести.
A video captures the moment an Iranian ballistic missile hits the heart of central Israel. pic.twitter.com/JUMXmH0Xt5— Clash Report (@clashreport) June 15, 2025
"Спасатели ведут гонку со временем, чтобы вытащить людей, опасаясь, что здание может обрушиться", – отмечают в The Times of Israel.
Среди погибших – 10-летний мальчик и две пожилые женщины в возрасте 69 и 80 лет, сообщает Al Jazeera со ссылкой на MDA.
В Реховоте, другом городе к югу от Тель-Авива, по меньшей мере 37 человек получили ранения.
Предыстория:
- В результате предыдущей волны ракетных ударов в ночь на 15 июня в Израиле погибли три человека, еще по меньшей мере 14 человек получили ранения.
- В ночь на 14 июня Иран нанес несколько ударов с применением баллистических ракет по территории Израиля. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, более 50 человек получили ранения.