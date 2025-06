В результате очередного ракетного удара Ирана по Израилю погибли 3 человека, более 200 – ранены

В ночь на 15 июня Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю. В результате атаки погибли три человека, более 200 получили ранения, около 35 человек считаются пропавшими без вести.

Источник: национальная служба экстренной медицинской помощи (MDA), Al Jazeera, The Times of Israel

Детали: По данным MDA, в результате обстрела в районе Тель-Авива погибла 60-летняя женщина, еще 20 человек получили ранения средней и легкой тяжести.

СМИ сообщают, что три человека погибли в результате попадания иранской ракеты в жилое здание в городе Бат-Ям, расположенном недалеко от Тель-Авива.

В регионе Шфела, расположенном недалеко от Иерусалима, возле одного из зданий были ранены еще 24 человека. Двое из них получили тяжелые травмы, их состояние оценивается как тяжелое.

Обновлено в 05:40. Представитель MDA в интервью телеканалу Channel 12 сообщил, что общее количество пострадавших от ночных ракетных ударов составляет около 200 человек.

Израильские СМИ сообщили, что после иранского ракетного удара по зданию в Бат-Яме 35 человек считаются пропавшими без вести.

A video captures the moment an Iranian ballistic missile hits the heart of central Israel. pic.twitter.com/JUMXmH0Xt5