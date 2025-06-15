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В результате очередного ракетного удара Ирана по Израилю погибли 3 человека, более 200 – ранены

Иван ДьяконовВоскресенье, 15 июня 2025, 05:12
В результате очередного ракетного удара Ирана по Израилю погибли 3 человека, более 200 – ранены
Фото: X/Mdais

В ночь на 15 июня Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю. В результате атаки погибли три человека, более 200 получили ранения, около 35 человек считаются пропавшими без вести.

Источник: национальная служба экстренной медицинской помощи (MDA), Al Jazeera, The Times of Israel

Детали: По данным MDA, в результате обстрела в районе Тель-Авива погибла 60-летняя женщина, еще 20 человек получили ранения средней и легкой тяжести.

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СМИ сообщают, что три человека погибли в результате попадания иранской ракеты в жилое здание в городе Бат-Ям, расположенном недалеко от Тель-Авива.

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В регионе Шфела, расположенном недалеко от Иерусалима, возле одного из зданий были ранены еще 24 человека. Двое из них получили тяжелые травмы, их состояние оценивается как тяжелое.

Обновлено в 05:40. Представитель MDA в интервью телеканалу Channel 12 сообщил, что общее количество пострадавших от ночных ракетных ударов составляет около 200 человек.

Израильские СМИ сообщили, что после иранского ракетного удара по зданию в Бат-Яме 35 человек считаются пропавшими без вести.

"Спасатели ведут гонку со временем, чтобы вытащить людей, опасаясь, что здание может обрушиться", – отмечают в The Times of Israel.

Среди погибших – 10-летний мальчик и две пожилые женщины в возрасте 69 и 80 лет, сообщает Al Jazeera со ссылкой на MDA.

В Реховоте, другом городе к югу от Тель-Авива, по меньшей мере 37 человек получили ранения.

Предыстория:

  • В результате предыдущей волны ракетных ударов в ночь на 15 июня в Израиле погибли три человека, еще по меньшей мере 14 человек получили ранения.
  • В ночь на 14 июня Иран нанес несколько ударов с применением баллистических ракет по территории Израиля. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, более 50 человек получили ранения.

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