Внаслідок нічних атак Ірану по Ізраїлю загинуло двоє людей, понад 50 поранених
У ніч на 14 червня Іран завдав кількох ударів із застосуванням балістичних ракет по території Ізраїлю. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше двоє людей, понад 50 осіб отримали поранення.
Джерело: CNN, Reuters із посиланням на ізраїльські екстрені служби
Деталі: За даними ізраїльської служби надзвичайних ситуацій, одна з іранських балістичних ракет влучила в житлову зону в місті Рішон-ле-Ціон, що розташоване на південь від Тель-Авіва. Унаслідок удару загинула одна людина, ще понад 20 дістали поранення.
На місце інциденту оперативно прибули парамедики. За їхніми словами, удар спричинив значні руйнування, кілька людей опинилися під завалами.
"Це важке і складне місце події, і ми все ще продовжуємо обстеження, щоб переконатися, що всередині будівель немає інших жертв", – сказав заступник директора аварійних служб округу Аялон Рамі Мушер.
Крім того, за даними ізраїльської служби швидкої допомоги, ввечері 13 червня ще 34 особи постраждали в районі Тель-Авіва. Більшість із них дістали легкі поранення. Згодом поліція повідомила про одного загиблого внаслідок атак.
Передісторія:
- У ніч на 14 червня Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль: у низці міст, зокрема в Тель-Авіві та Єрусалимі, пролунали вибухи. За попередніми даними, одна з ракет влучила у багатоповерхову будівлю в центрі Тель-Авіва.
- Увечері 13 червня Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю.
- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми Ірану та його військових об’єктів.
- Також повідомлялося, що внаслідок ударів були убиті головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі, командувач штабу Хатам аль-Анбія генерал-майор Голамалі Рашид, начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників.
- Речник Збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазл Шекарчі пообіцяв, що Тегеран відповість на удари Ізраїлю, зазначивши, що і США "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність.