Внаслідок нічних атак Ірану по Ізраїлю загинуло двоє людей, понад 50 поранених

У ніч на 14 червня Іран завдав кількох ударів із застосуванням балістичних ракет по території Ізраїлю. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше двоє людей, понад 50 осіб отримали поранення.

Джерело: CNN, Reuters із посиланням на ізраїльські екстрені служби

Деталі: За даними ізраїльської служби надзвичайних ситуацій, одна з іранських балістичних ракет влучила в житлову зону в місті Рішон-ле-Ціон, що розташоване на південь від Тель-Авіва. Унаслідок удару загинула одна людина, ще понад 20 дістали поранення.

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На місце інциденту оперативно прибули парамедики. За їхніми словами, удар спричинив значні руйнування, кілька людей опинилися під завалами.

"Це важке і складне місце події, і ми все ще продовжуємо обстеження, щоб переконатися, що всередині будівель немає інших жертв", – сказав заступник директора аварійних служб округу Аялон Рамі Мушер.

Крім того, за даними ізраїльської служби швидкої допомоги, ввечері 13 червня ще 34 особи постраждали в районі Тель-Авіва. Більшість із них дістали легкі поранення. Згодом поліція повідомила про одного загиблого внаслідок атак.

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