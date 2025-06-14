Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Внаслідок нічних атак Ірану по Ізраїлю загинуло двоє людей, понад 50 поранених

Іван Д'яконовСубота, 14 червня 2025, 07:25
Внаслідок нічних атак Ірану по Ізраїлю загинуло двоє людей, понад 50 поранених
Наслідки удару в Рішон-ле-Ціон. Фото: X/Mdais

У ніч на 14 червня Іран завдав кількох ударів із застосуванням балістичних ракет по території Ізраїлю. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше двоє людей, понад 50 осіб отримали поранення.

Джерело: CNN, Reuters із посиланням на ізраїльські екстрені служби

Деталі: За даними ізраїльської служби надзвичайних ситуацій, одна з іранських балістичних ракет влучила в житлову зону в місті Рішон-ле-Ціон, що розташоване на південь від Тель-Авіва. Унаслідок удару загинула одна людина, ще понад 20 дістали поранення.

Реклама:

На місце інциденту оперативно прибули парамедики. За їхніми словами, удар спричинив значні руйнування, кілька людей опинилися під завалами.

"Це важке і складне місце події, і ми все ще продовжуємо обстеження, щоб переконатися, що всередині будівель немає інших жертв", – сказав заступник директора аварійних служб округу Аялон Рамі Мушер.

Крім того, за даними ізраїльської служби швидкої допомоги, ввечері 13 червня ще 34 особи постраждали в районі Тель-Авіва. Більшість із них дістали легкі поранення. Згодом поліція повідомила про одного загиблого внаслідок атак.

РЕКЛАМА:

Передісторія: 

ІзраїльжертвиІранракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоПентагон на честь дня прапора США опублікував "російські прапори"
Оновлено, відеоУнаслідок чергового ракетного удару Ірану по Ізраїлю загинули 3 людини, понад 200 – поранені
Ізраїль не виключає сценарію, за якого "ліквідує" верховного лідера Ірану Хаменеї – WSJ
ВідеоДесятки тисяч американців вийшли на акції протесту проти політики Трампа
Ізраїль заявив, що атакує понад 150 цілей в Ірані вже 40 годин
Зеленський повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині
Усі новини...
Ізраїль
Іран завдав ракетного удару по штаб-квартирі ізраїльських Збройних сил у Тель-Авіві – ЗМІ
Нетаньягу закликав народ Ірану до повалення діючого режиму
Іран пригрозив посилити атаки на Ізраїль і завдати ударів по базах країн, які його захищатимуть – CNN
Останні новини
10:00
ПС: Росія атакувала майже 200 ракетами та дронами – збиті, зокрема, два "Кинджали"
09:56
відеоАмериканець Гітчінс нокаутом у корпус здолав кривдника Ломаченка в бою за чемпіонський пояс
09:35
Протести проти Трампа: організатори говорять про "мільйони учасників"
09:11
РФ масовано вдарила по Кременчуку, є влучання
08:45
фотоПентагон на честь дня прапора США опублікував "російські прапори"
08:27
РФ вбила ще одну людину та трьох поранила на Херсонщині та Донеччині
08:21
текст"Кидали гроші направо і наліво". Як у 1919-1922 роках корупція нищила українську державність
07:59
формула-1Британець Расселл на Mercedes другий рік поспіль виграв кваліфікацію Гран-прі Канади
07:56
Ізраїль закликає США вступити у війну проти Ірану для знищення його ядерної програми – Axios
07:35
Росія втратила ще 1170 військових у війні проти України – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: