РФ нарощує атаки на Сіверському напрямку та застосовує хімічну зброю
На Сіверському напрямку російські війська активізували штурмові дії та застосовують хімічну зброю.
Джерело: бригада "Рубіж" Національної гвардії
Деталі: За даними українських військових, ворог щодня здійснює до 200 артилерійських обстрілів.
Дослівно: "Збільшилася кількість артилерійських обстрілів з боку ворога (близько двохсот обстрілів на день), що може свідчити про планування противником широкомасштабних штурмових дій".
Деталі: Особливу загрозу становить використання армією Росії хімічної зброї вже третій тиждень поспіль.
Дослівно: "Вже третій тиждень на цьому напрямку ворог використовує хімічну зброю, яка, на превеликий жаль, завдає багато лиха нашим захисникам. Ці боєприпаси відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини, яка моментально розходиться по бліндажах та низинах".
Передісторія:
- У травні Європейський Союз запровадив санкції проти трьох російських установ, причетних до розробки та використання хімічної зброї.
- У листопаді 2024 року Організація із заборони хімічної зброї вперше виявила заборонений газ CS у зразках снарядів і ґрунту із зони бойових дій, які надала Україна. Його наявність заборонена конвенцією про використання хімічної зброї.
- Речник Генерального штабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій розповів, що Росія поряд зі звичайними засобами вогневого ураження застосовує спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.