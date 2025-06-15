Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ нарощує атаки на Сіверському напрямку та застосовує хімічну зброю

Ольга КацімонНеділя, 15 червня 2025, 17:36
РФ нарощує атаки на Сіверському напрямку та застосовує хімічну зброю
Фото з відкритих джерел

На Сіверському напрямку російські війська активізували штурмові дії та застосовують хімічну зброю.

Джерело: бригада "Рубіж" Національної гвардії

Деталі: За даними українських військових, ворог щодня здійснює до 200 артилерійських обстрілів. 

Реклама:

Дослівно: "Збільшилася кількість артилерійських обстрілів з боку ворога (близько двохсот обстрілів на день), що може свідчити про планування противником широкомасштабних штурмових дій". 

Деталі: Особливу загрозу становить використання армією Росії хімічної зброї вже третій тиждень поспіль. 

Дослівно: "Вже третій тиждень на цьому напрямку ворог використовує хімічну зброю, яка, на превеликий жаль, завдає багато лиха нашим захисникам. Ці боєприпаси відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини, яка моментально розходиться по бліндажах та низинах".

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • У травні Європейський Союз запровадив санкції проти трьох російських установ, причетних до розробки та використання хімічної зброї.
  • У листопаді 2024 року Організація із заборони хімічної зброї вперше виявила заборонений газ CS у зразках снарядів і ґрунту із зони бойових дій, які надала Україна. Його наявність заборонена конвенцією про використання хімічної зброї.
  • Речник Генерального штабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій розповів, що Росія поряд зі звичайними засобами вогневого ураження застосовує спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.

російсько-українська війнаЗбройні силивійназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоМасована атака БпЛА на Київ: понад 10 потерпілих
відеоІзраїльські ракети влучили по будівлі іранського телебачення під час ефіру
Зеленський в Австрії підняв питання українських олігархів-втікачів та їхніх активів
"Процедура буде болючою": лікар розповів, як з тіла військового видалятимуть напис "Слава России"
ОновленоЗеленський розпочав візит до Австрії
ЄС не знижуватиме стелю ціни на російську нафту через відсутність підтримки G7 – джерела
Усі новини...
російсько-українська війна
Актор Юрій Феліпенко загинув на фронті
Росія пошкодила офіс Boeing в Україні
Росія втратила ще 1170 військових у війні проти України – Генштаб
Останні новини
03:46
Ворожа атака БпЛА на Київщину: поранена жінка, є пошкодження
03:20
Трамп достроково покидає саміт G7 – Білий дім
02:58
Під час ворожої атаки в Києві помер громадянин США – Кличко
02:26
оновленоЧерез ворожу атаку на підприємствах в Запоріжжі виникли пожежі – ОВА
02:12
Трамп заявив, що відкладає санкції проти РФ, бо чекає "мирну угоду"
01:32
По всій Україні – повітряна тривога через ракетну небезпеку
00:44
оновленоМасована атака БпЛА на Київ: понад 10 потерпілих
00:34
Повітряні сили: Росія підняла в небо два Ту-95МС з "Оленьї"
00:18
Ворог просунувся на Донеччині та Сумщині – DeepState
23:56
Данія розгорнула морські дрони для патрулювання Балтійського та Північного морів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: