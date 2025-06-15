РФ наращивает атаки на Северском направлении и применяет химическое оружие

На Северском направлении российские войска активизировали штурмовые действия и применяют химическое оружие.

Источник: бригада "Рубеж" Национальной гвардии Украины

Детали: По данным украинских военных, враг ежедневно осуществляет до 200 артиллерийских обстрелов.

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Дословно: "Увеличилось количество артиллерийских обстрелов со стороны врага (около двухсот обстрелов в день), что может свидетельствовать о планировании противником широкомасштабных штурмовых действий".

Детали: Особую угрозу представляет применение российской армией химического оружия уже третью неделю подряд.

Дословно: "Уже третью неделю на этом направлении враг использует химическое оружие, которое, к сожалению, наносит много вреда нашим защитникам. Эти боеприпасы отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества, которое моментально заполняет блиндажи и низины".

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