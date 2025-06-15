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РФ наращивает атаки на Северском направлении и применяет химическое оружие

Ольга КацимонВоскресенье, 15 июня 2025, 17:36
РФ наращивает атаки на Северском направлении и применяет химическое оружие
Фото из открытых источников

На Северском направлении российские войска активизировали штурмовые действия и применяют химическое оружие.

Источник: бригада "Рубеж" Национальной гвардии Украины

Детали: По данным украинских военных, враг ежедневно осуществляет до 200 артиллерийских обстрелов. 

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Дословно: "Увеличилось количество артиллерийских обстрелов со стороны врага (около двухсот обстрелов в день), что может свидетельствовать о планировании противником широкомасштабных штурмовых действий".

Детали: Особую угрозу представляет применение российской армией химического оружия уже третью неделю подряд. 

Дословно: "Уже третью неделю на этом направлении враг использует химическое оружие, которое, к сожалению, наносит много вреда нашим защитникам. Эти боеприпасы отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества, которое моментально заполняет блиндажи и низины".

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Предыстория:

  • В мае Европейский союз ввёл санкции против трёх российских учреждений, причастных к разработке и применению химического оружия.
  • В ноябре 2024 года Организация по запрещению химического оружия впервые обнаружила запрещённый газ CS в образцах снарядов и почвы из зоны боевых действий, предоставленных Украиной. Его использование запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия.
  • Пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ капитан Дмитрий Лиховой сообщил, что Россия, наряду с обычными средствами огневого поражения, использует специальные боеприпасы, снаряжённые опасными химическими веществами.

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