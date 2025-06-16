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Росіяни просунулися на Донеччині – DeepState

Ольга Глущенко Понеділок, 16 червня 2025, 00:28
Росіяни просунулися на Донеччині – DeepState
карта DeepState

У ніч проти 16 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування росіян біля двох населених пунктів Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся біля Бурлацького та в Новополі".

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Деталі: Обидва населені пункти знаходяться Волноваському районі на Донеччині.

Що передувало: У ніч на 15 червня аналітичний проєкт DeepState повідомляв про просування російських окупаційних військ біля трьох населених пунктів в Луганській та Донецькій областях.

Передісторія: 

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  • На фронті від початку доби 15 червня відбулося 133 бойових зіткнення, найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському, а також Новопавлівському та Курському напрямках.

російсько-українська війнаДонецька область
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