Росіяни просунулися на Донеччині – DeepState
Понеділок, 16 червня 2025, 00:28
У ніч проти 16 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування росіян біля двох населених пунктів Донецької області.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог просунувся біля Бурлацького та в Новополі".
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Деталі: Обидва населені пункти знаходяться Волноваському районі на Донеччині.
Що передувало: У ніч на 15 червня аналітичний проєкт DeepState повідомляв про просування російських окупаційних військ біля трьох населених пунктів в Луганській та Донецькій областях.
Передісторія:
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- На фронті від початку доби 15 червня відбулося 133 бойових зіткнення, найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському, а також Новопавлівському та Курському напрямках.