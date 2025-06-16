Росіяни просунулися на Донеччині – DeepState

У ніч проти 16 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування росіян біля двох населених пунктів Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся біля Бурлацького та в Новополі".

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Деталі: Обидва населені пункти знаходяться Волноваському районі на Донеччині.

Що передувало: У ніч на 15 червня аналітичний проєкт DeepState повідомляв про просування російських окупаційних військ біля трьох населених пунктів в Луганській та Донецькій областях.

Передісторія:

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