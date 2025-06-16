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Россияне продвинулись в Донецкой области – DeepState

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 июня 2025, 00:28
Россияне продвинулись в Донецкой области – DeepState
карта DeepState

В ночь на 16 июня аналитический проект DeepState сообщил о продвижении россиян возле двух населенных пунктов Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Новополе".

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Детали: Оба населенных пункта находятся в Волновахском районе Донецкой области.

Что предшествовало: В ночь на 15 июня аналитический проект DeepState сообщал о продвижении российских оккупационных войск возле трех населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Предыстория:

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  • На фронте с начала суток 15 июня произошло 133 боевых столкновения, больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском, а также Новопавловском и Курском направлениях.

российско-украинская войнаДонецкая область
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