Через атаки Ірану в Ізраїлі загинули 24 людини, понад 500 – поранені

З початку масованих атак Ірану в Ізраїлі загинули 24 людини, ще 592 – дістали поранення.

Джерела: радник канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю Дмитро Гендельман, The Times of Israel

Деталі: Серед поранених 10 людей – у тяжкому стані, 36 – перебувають у стані середньої тяжкості, 546 – мають легкі травми.

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За даними радника, від початку масованої іранської атаки по Ізраїлю було випущено понад 370 балістичних ракет. Встановлено 30 місць падіння ракет. Ці дані не враховують сотні дронів, які також були спрямовані на Ізраїль у межах атаки.

Видання The Times of Israel з посиланням на статистику Армії оборони Ізраїлю, повідомило, що з п'ятниці Іран запустив близько 350 балістичних ракет, більшість із яких було перехоплено.

Близько 40 ракет було випущено під час останнього обстрілу близько 4-ї ранку, який вразив центральний Ізраїль та район Хайфи.

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За даними Армії оборони Ізраїлю, кожна атака Ірану складалася із 30-60 ракет. Від 5 до 10% ракет пробивалися через систему ППО Ізраїлю.

Більшість ракетних обстрілів Ірану були спрямовані на Тель-Авів і Хайфу, які є густонаселеними містами, і меншою мірою на район Беер-Шеви.

Передісторія: