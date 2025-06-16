Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю: троє загиблих

Іран атакував ракетами Ізраїль у ніч проти 16 червня, троє людей загинули, 67 осіб постраждали, внаслідок ударів пошкоджені багатоповерхівки, електростанція та НПЗ.

Джерело: ЦАХАЛ, The Times of Israel, CNN

Деталі: Третю ніч поспіль по всьому Ізраїлю лунають сирени через атаку балістичних ракет Ірану.

Реклама:

Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних осіб залишатися в укриттях до подальших повідомлень.

Медики і рятувальники повідомили, що вони реагують на інформацію про влучання балістичних ракет у кількох районах у центрі Ізраїлю.

Оновлено: The Times of Israel повідомляє, що внаслідок ракетних ударів з боку Ірану двоє людей отримали поранення середньої важкості, ще 10 – легкі.

РЕКЛАМА:

Крім того, додає видання, дві багатоповерхівки були пошкоджені.

CNN з посиланням на рятувальну службу Ізраїлю зазначає, що в пошкоджених будинках люди опинилися "в пастках".

За даними Національної служби екстреної допомоги (MDA), допомога надається потерпілим з незначними травмами. Також у MDA повідомили, що 10-річний хлопчик перебуває у важкому стані.

Пізніше ізраїльські медики повідомили про 29 госпіталізованих внаслідок раетного удару.

За даними Ізраїльської електричної корпорації, іранські удари пошкодили місцеву електромережу в центральному Ізраїлі.

"Бригади працюють на місцях, щоб нейтралізувати загрози безпеці, зокрема ризик ураження електричним струмом через обірвані електричні дроти", – повідомила Ізраїльська електрична корпорація.

"Водночас проводяться роботи з ремонту інфраструктури та відновлення електропостачання", – додали в компанії.

Крім того, пише CNN, відео з місця ударів свідчить, що ракети уразили район навколо нафтопереробного заводу в Хайфі.

Пізніше MDA повідомила, що троє людей загинули внаслідок ракетного удару Ірану по Ізраїлю.

Згодом MDA повідомила, що з чотирьох місць ураження балістичними ракетами в центральному Ізраїлі до лікарень доставили 67 людей. Серед них – жінка близько 30 років – у важкому стані.

Передісторія: