Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю: троє загиблих
Іран атакував ракетами Ізраїль у ніч проти 16 червня, троє людей загинули, 67 осіб постраждали, внаслідок ударів пошкоджені багатоповерхівки, електростанція та НПЗ.
Джерело: ЦАХАЛ, The Times of Israel, CNN
Деталі: Третю ніч поспіль по всьому Ізраїлю лунають сирени через атаку балістичних ракет Ірану.
Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних осіб залишатися в укриттях до подальших повідомлень.
Медики і рятувальники повідомили, що вони реагують на інформацію про влучання балістичних ракет у кількох районах у центрі Ізраїлю.
Оновлено: The Times of Israel повідомляє, що внаслідок ракетних ударів з боку Ірану двоє людей отримали поранення середньої важкості, ще 10 – легкі.
Крім того, додає видання, дві багатоповерхівки були пошкоджені.
CNN з посиланням на рятувальну службу Ізраїлю зазначає, що в пошкоджених будинках люди опинилися "в пастках".
За даними Національної служби екстреної допомоги (MDA), допомога надається потерпілим з незначними травмами. Також у MDA повідомили, що 10-річний хлопчик перебуває у важкому стані.
Пізніше ізраїльські медики повідомили про 29 госпіталізованих внаслідок раетного удару.
За даними Ізраїльської електричної корпорації, іранські удари пошкодили місцеву електромережу в центральному Ізраїлі.
"Бригади працюють на місцях, щоб нейтралізувати загрози безпеці, зокрема ризик ураження електричним струмом через обірвані електричні дроти", – повідомила Ізраїльська електрична корпорація.
"Водночас проводяться роботи з ремонту інфраструктури та відновлення електропостачання", – додали в компанії.
Крім того, пише CNN, відео з місця ударів свідчить, що ракети уразили район навколо нафтопереробного заводу в Хайфі.
Пізніше MDA повідомила, що троє людей загинули внаслідок ракетного удару Ірану по Ізраїлю.
Згодом MDA повідомила, що з чотирьох місць ураження балістичними ракетами в центральному Ізраїлі до лікарень доставили 67 людей. Серед них – жінка близько 30 років – у важкому стані.
Передісторія:
- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми Ірану та його військових об’єктів.
- Повідомлялося, що внаслідок ударів були убиті головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі, командувач штабу Хатам аль-Анбія генерал-майор Голамалі Рашид, начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників.
- Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно". Згодом Іран заявив, що ядерні переговори з США безглузді після ударів Ізраїлю.
- У ніч на 14 червня Іран завдав кількох ударів із застосуванням балістичних ракет по території Ізраїлю. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше двоє людей, понад 50 осіб отримали поранення. У ніч на 15 червня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Внаслідок атаки загинули три людини, понад 200 отримали поранення, близько 35 осіб вважаються зниклими безвісти.
- Внаслідок іранських ударів по Ізраїлю, за попередніми даними, загинули п’ятеро українських громадян, серед яких – троє дітей.