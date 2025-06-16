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ЦАХАЛ: Ізраїль атакував установки ракет "земля – земля" в центральній частині Ірану

Ольга Глущенко Понеділок, 16 червня 2025, 01:24
ЦАХАЛ: Ізраїль атакував установки ракет земля – земля в центральній частині Ірану
Фото: Getty Images

У ніч проти 16 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що завдає ударів по установках ракет "земля – земля" в центральній частині Ірану.

Джерело: ЦАХАЛ у Тelegram

Дослівно: "Армія оборони Ізраїлю завдає ударів по установках ракет класу "земля – земля" в центральній частині Ірану".

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Що передувало: Армія оборони Ізраїлю заявила про завершення "широкої" хвилі авіаударів в Ірані, спрямованої на знищення потужностей з виробництва зброї, водночас Іран у неділю ввечері завдав чергового удару по Ізраїлю.

Передісторія:

ІранІзраїльвійна
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