Из-за атак Ирана в Израиле погибли 24 человека, более 500 – ранены

С начала массированных атак Ирана в Израиле погибли 24 человека, ещё 592 – получили ранения.

Источники: советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, The Times of Israel

Детали: Среди раненых 10 человек находятся в тяжёлом состоянии, 36 – в состоянии средней тяжести, 546 – получили лёгкие травмы.

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По данным советника, с начала массированной иранской атаки по Израилю было выпущено более 370 баллистических ракет. Выявлено 30 точек их падения. Эти данные не включают сотни дронов, также направленных в сторону Израиля в рамках атаки.

Издание The Times of Israel со ссылкой на статистику Армии обороны Израиля сообщает, что с пятницы Иран запустил около 350 баллистических ракет, большинство из которых было перехвачено.

Около 40 ракет были выпущены во время последнего обстрела около 4 утра – удары пришлись по центральному Израилю и району Хайфы.

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По данным Армии обороны Израиля, каждая атака Ирана включала от 30 до 60 ракет. От 5 до 10% ракет пробивали систему ПВО Израиля.

Большинство ракетных ударов Ирана были направлены по густонаселённым районам Тель-Авива и Хайфы, в меньшей степени – по району Беэр-Шевы.

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