Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за атак Ирана в Израиле погибли 24 человека, более 500 – ранены

Ольга КацимонПонедельник, 16 июня 2025, 13:02
Из-за атак Ирана в Израиле погибли 24 человека, более 500 – ранены
Jalaa MAREY / AFP

С начала массированных атак Ирана в Израиле погибли 24 человека, ещё 592 – получили ранения.

Источники: советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, The Times of Israel

Детали: Среди раненых 10 человек находятся в тяжёлом состоянии, 36 – в состоянии средней тяжести, 546 – получили лёгкие травмы.

Реклама:

По данным советника, с начала массированной иранской атаки по Израилю было выпущено более 370 баллистических ракет. Выявлено 30 точек их падения. Эти данные не включают сотни дронов, также направленных в сторону Израиля в рамках атаки.

Издание The Times of Israel со ссылкой на статистику Армии обороны Израиля сообщает, что с пятницы Иран запустил около 350 баллистических ракет, большинство из которых было перехвачено.

Около 40 ракет были выпущены во время последнего обстрела около 4 утра – удары пришлись по центральному Израилю и району Хайфы.

РЕКЛАМА:

По данным Армии обороны Израиля, каждая атака Ирана включала от 30 до 60 ракет. От 5 до 10% ракет пробивали систему ПВО Израиля.

Большинство ракетных ударов Ирана были направлены по густонаселённым районам Тель-Авива и Хайфы, в меньшей степени – по району Беэр-Шевы.

Предыстория:

  • Иран в ночь на 16 июня Иран атаковал Израиль ракетами – есть погибшие и десятки раненых. В результате ударов повреждены многоэтажные дома, электростанция и нефтеперерабатывающий завод.
  • Ночью против 16 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по установкам ракет "земля – земля" в центральной части Ирана.

ИранвойнажертвыИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоМассированная атака БПЛА на Киев: более 10 пострадавших
видеоИзраильские ракеты попали по зданию иранского телевидения во время эфира
Зеленский в Австрии поднял вопрос украинских олигархов-беглецов и их активов
"Процедура будет болезненной": врач рассказал, как с тела военного будут удалять надпись "Слава России"
ОбновленоЗеленский начал визит в Австрию
ЕС не снизит потолок цены на российскую нефть из-за отсутствия поддержки G7 – источники
Все новости...
Иран
Цены на нефть растут из-за ударов Ирана и Израиля
Экс-глава "Нафтогаза" предупреждает о возможном подорожании газа после ударов Израиля по Ирану
Макрон призвал Трампа использовать свое влияние для разрядки в Украине и Иране
Последние новости
04:24
видеоПоследствия атаки РФ: СМИ показали повреждения общежитий Киевского авиационного института
03:46
Вражеская атака БпЛА на Киевскую область: ранена женщина, есть повреждения
03:20
Трамп досрочно покидает саммит G7 – Белый дом
02:58
Во время вражеской атаки в Киеве умер гражданин США – Кличко
02:26
ОбновленоИз-за вражеской атаки на предприятиях в Запорожье возникли пожары – ОВА
02:12
Трамп заявил, что откладывает санкции против РФ, потому что ждет "мирное соглашение"
01:32
По всей Украине – воздушная тревога из-за ракетной опасности
00:44
ОбновленоМассированная атака БПЛА на Киев: более 10 пострадавших
00:34
Воздушные силы: Россия подняла в небо два Ту-95МС с "Оленьи"
00:18
Враг продвинулся в Донецкой и Сумской областях – DeepState
Все новости...
Реклама:
Реклама: