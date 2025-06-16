Из-за атак Ирана в Израиле погибли 24 человека, более 500 – ранены
С начала массированных атак Ирана в Израиле погибли 24 человека, ещё 592 – получили ранения.
Источники: советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, The Times of Israel
Детали: Среди раненых 10 человек находятся в тяжёлом состоянии, 36 – в состоянии средней тяжести, 546 – получили лёгкие травмы.
По данным советника, с начала массированной иранской атаки по Израилю было выпущено более 370 баллистических ракет. Выявлено 30 точек их падения. Эти данные не включают сотни дронов, также направленных в сторону Израиля в рамках атаки.
Издание The Times of Israel со ссылкой на статистику Армии обороны Израиля сообщает, что с пятницы Иран запустил около 350 баллистических ракет, большинство из которых было перехвачено.
Около 40 ракет были выпущены во время последнего обстрела около 4 утра – удары пришлись по центральному Израилю и району Хайфы.
По данным Армии обороны Израиля, каждая атака Ирана включала от 30 до 60 ракет. От 5 до 10% ракет пробивали систему ПВО Израиля.
Большинство ракетных ударов Ирана были направлены по густонаселённым районам Тель-Авива и Хайфы, в меньшей степени – по району Беэр-Шевы.
Предыстория:
- Иран в ночь на 16 июня Иран атаковал Израиль ракетами – есть погибшие и десятки раненых. В результате ударов повреждены многоэтажные дома, электростанция и нефтеперерабатывающий завод.
- Ночью против 16 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по установкам ракет "земля – земля" в центральной части Ирана.