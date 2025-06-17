Было прямое попадание ракеты в 9-этажку в Киеве – Клименко
Российская ракета попала в 9-этажный жилой дом в Киеве, в результате чего разрушен целый подъезд, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Источник: Клименко в комментарии журналистам на месте происшествия, начальник КГВА Тимур Ткаченко и начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире марафона новостей
Прямая речь Клименко: "Баллистическая ракета попала в 9-этажный дом в Киеве. Уничтожен полностью подъезд. И уничтожен он вплоть до подвального помещения, потому что это было прямое попадание".
Дополнено: Позже начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что в дом в Киеве попала крылатая ракета Х-101.
"Из 16 крылатых ракет Х-101 одна попала в дом – вы видите ужасные последствия, остальные 15 были сбиты", – сказал Игнат.
Детали: Ткаченко уточнил, что прямое попадание было в Соломенском районе столицы.
Среди пострадавших 3 детей.
Предыстория:
- Ночью 17 июня россияне атаковали Украину дронами и ракетами. В столице раздавались взрывы, есть разрушения. Сначала сообщалось о 40 пострадавших.
- Позже стало известно о 14 погибших в столице.