Было прямое попадание ракеты в 9-этажку в Киеве – Клименко

Российская ракета попала в 9-этажный жилой дом в Киеве, в результате чего разрушен целый подъезд, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Источник: Клименко в комментарии журналистам на месте происшествия, начальник КГВА Тимур Ткаченко и начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире марафона новостей

Прямая речь Клименко: "Баллистическая ракета попала в 9-этажный дом в Киеве. Уничтожен полностью подъезд. И уничтожен он вплоть до подвального помещения, потому что это было прямое попадание".

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Дополнено: Позже начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что в дом в Киеве попала крылатая ракета Х-101.

"Из 16 крылатых ракет Х-101 одна попала в дом – вы видите ужасные последствия, остальные 15 были сбиты", – сказал Игнат.

Детали: Ткаченко уточнил, что прямое попадание было в Соломенском районе столицы.

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Среди пострадавших 3 детей.

Предыстория: