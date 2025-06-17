З-під завалів в Одесі дістали загиблу, ще одну людину шукають
Одна людина загинула внаслідок російських ударів по Одесі вночі 17 червня – її тіло знайшли під завалами, тривають пошуки ще однієї людини.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram
Пряма мова очільника області: "На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої 60-річної жінки. Наразі тривають пошуки ще однієї жінки. Маємо надію, що рятувальники знайдуть її живою".
Деталі: За його словами, внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина.
Одну людину госпіталізували, інші будуть лікуватися амбулаторно.
"Росіяни зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки, на місці працюють всі уповноважені служби", – підсумував Кіпер.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки російських дронів на світанку 17 червня в Одесі виникли пожежі, є руйнування і 13 постраждалих, серед яких дитина.
- Перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов повідомив, що під завалами ще можуть перебувати 2 людини.