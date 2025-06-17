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З-під завалів в Одесі дістали загиблу, ще одну людину шукають

Ірина БалачукВівторок, 17 червня 2025, 09:17
З-під завалів в Одесі дістали загиблу, ще одну людину шукають
Фото з Telegram Олега Кіпера

Одна людина загинула внаслідок російських ударів по Одесі вночі 17 червня – її тіло знайшли під завалами, тривають пошуки ще однієї людини.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram

Пряма мова очільника області: "На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої 60-річної жінки. Наразі тривають пошуки ще однієї жінки. Маємо надію, що рятувальники знайдуть її живою".

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Деталі: За його словами, внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина.

Одну людину госпіталізували, інші будуть лікуватися амбулаторно.

"Росіяни зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки, на місці працюють всі уповноважені служби", – підсумував Кіпер.

Передісторія:

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