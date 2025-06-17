Из-под завалов в Одессе достали погибшую, еще одного человека ищут

Один человек погиб в результате российских ударов по Одессе ночью 17 июня – его тело нашли под завалами, продолжаются поиски еще одного человека.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь главы области: "К сожалению, под завалами нашли тело погибшей 60-летней женщины. Сейчас продолжаются поиски еще одной женщины. Надеемся, что спасатели найдут ее живой".

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Детали: По его словам, в результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка.

Одного человека госпитализировали, другие будут лечиться амбулаторно.

"Россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, на месте работают все уполномоченные службы", – подытожил Кипер.

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