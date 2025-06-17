Из-под завалов в Одессе достали погибшую, еще одного человека ищут
Один человек погиб в результате российских ударов по Одессе ночью 17 июня – его тело нашли под завалами, продолжаются поиски еще одного человека.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь главы области: "К сожалению, под завалами нашли тело погибшей 60-летней женщины. Сейчас продолжаются поиски еще одной женщины. Надеемся, что спасатели найдут ее живой".
Детали: По его словам, в результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка.
Одного человека госпитализировали, другие будут лечиться амбулаторно.
"Россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, на месте работают все уполномоченные службы", – подытожил Кипер.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки российских дронов на рассвете 17 июня в Одессе возникли пожары, есть разрушения и 13 пострадавших, среди которых ребенок.
- Первый заместитель главы Одесской OBA Александр Харлов сообщил, что под завалами еще могут находиться 2 человека.