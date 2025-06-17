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Зеленський: Росія випустила понад 440 безпілотників та 32 ракети

Валентина РоманенкоВівторок, 17 червня 2025, 09:26
Зеленський: Росія випустила понад 440 безпілотників та 32 ракети
фото ДСНС Києва

За даними президента Володимира Зеленського, в ніч на 17 червня Росія атакувала Україну більш ніж 440 безпілотниками та 32 ракетами, столиця зазнала найпотужнішого удару.

Джерело: глава держави в Telegram

Пряма мова: "Регулярні доповіді міністра внутрішніх справ Клименка та військових командувачів щодо ситуації після масованого російського удару. Більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.

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Зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога, відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час 15 загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким".

Деталі: Глава держави наголосив, що весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів.

"Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди", – додав президент.

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