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Зеленский: Россия выпустила более 440 беспилотников и 32 ракеты

Валентина РоманенкоВторник, 17 июня 2025, 09:26
Зеленский: Россия выпустила более 440 беспилотников и 32 ракеты
фото ГСЧС Киева

По данным президента Владимира Зеленского, в ночь на 17 июня Россия атаковала Украину более чем 440 беспилотниками и 32 ракетами, столица подверглась мощнейшему удару.

Источник: глава государства в Telegram

Прямая речь: "Регулярные доклады министра внутренних дел Клименко и военных командующих по ситуации после массированного российского удара. Более 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов по Киеву. Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области.

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Сейчас в Киеве пытаются достать людей из-под завалов обычного жилого дома. Сколько их, сейчас непонятно. Россияне разрушили целый подъезд. Всего повреждены дома в восьми районах Киева. До сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах прилетов. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время 15 погибших людей. Мои соболезнования родным и близким".

Детали: Глава государства подчеркнул, что весь мир, США и Европа наконец должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов.

"Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Контактируем со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ. Это террористы должны чувствовать боль, а не нормальные, мирные люди", - добавил президент.

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