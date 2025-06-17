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Під завалами будинку у Києві можуть перебувати від 4 до 14 людей – КМВА

Альона Мазуренко Вівторок, 17 червня 2025, 13:07
Під завалами будинку у Києві можуть перебувати від 4 до 14 людей – КМВА
Фото Богдана Кутєпова, УП

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, що під завалами дев'ятиповерхівки у Києві можуть перебувати від 4 до 14 людей, які там мешкали і не виходять на зв'язок. 

Джерело: Ткаченко в ефірі телемарафону 

Пряма мова: "Станом на зараз важко сказати реальну кількість людей, яка може знаходитися під завалами. Щойно знайшли людину, на жаль, загиблу. Деблокували тіло. 

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Ми говоримо про те, що тут може знаходитися від 4 до 14 людей, оскільки саме така кількість тут проживала і не виходить на зв'язок".

Деталі: Ткаченко також розповів, що після деблокування людей і розбору завалів будуть вирішувати долю пошкодженого будинку. На його думку, цей будинок не підлягає відновленню, тому буде прийматися рішення про будівництво. 

Крім того, глава МВС Ігор Клименко розповів, що наразі відомо про 139 постраждалих внаслідок ворожих атак по всій території України в ніч на 17 червня.

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Міністр повідомив, що наразі відомо про 15 загиблих в країні через ворожу атаку.

Передісторія:

  • Уночі 17 червня росіяни атакували Україну дронами і ракетами. У столиці лунали вибухи, є руйнування. Повідомлялося про 40 постраждалих.
  • За попередніми даними, у Києві 14 людей загинули та ще 114 дістали поранення внаслідок російської масованої атаки уночі 17 червня. Різні дані про кількість загиблих пов’язані з тим, що рятувальники іноді вилучають фрагменти тіл.

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