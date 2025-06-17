Под завалами дома в Киеве могут находиться от 4 до 14 человек – КГВА

Председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, что под завалами девятиэтажки в Киеве могут находиться от 4 до 14 человек, которые там жили и не выходят на связь.

Источник: Ткаченко в эфире телемарафона

Прямая речь: "По состоянию на сейчас трудно сказать реальное количество людей, которое может находиться под завалами. Только что нашли человека, к сожалению, погибшего. Деблокировали тело.

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Мы говорим о том, что здесь может находиться от 4 до 14 человек, поскольку именно такое количество здесь проживало и не выходит на связь".

Детали: Ткаченко также рассказал, что после деблокирования людей и разбора завалов будут решать судьбу поврежденного дома. По его мнению, этот дом не подлежит восстановлению, поэтому будет приниматься решение о строительстве.

Кроме того, глава МВД Игорь Клименко рассказал, что сейчас известно о 139 пострадавших в результате вражеских атак по всей территории Украины в ночь на 17 июня.

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Министр сообщил, что сейчас известно о 15 погибших в стране из-за вражеской атаки.

Предыстория: