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Рада погодила призначення Кравченка на посаду генпрокурора 

Ангеліна Страшкулич, Валентина РоманенкоВівторок, 17 червня 2025, 13:47
Рада погодила призначення Кравченка на посаду генпрокурора 
фото з Telegram нардепа Железняка

Верховна Рада надала згоду президенту Володимиру Зеленському на призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України.

Джерело: засідання парламенту 17 червня

Деталі: Рішення про погодження кандидатури Кравченка на посаду генпрокурора підтримали 273 народних депутатів:

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"Слуга народу" – 190;

"Європейська солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 17;

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"Голос" – 0;

"Платформа за життя та мир" – 14;

"Відновлення України" – 12;

"Партія "За майбутнє" – 12;

"Довіра" – 18;

Позафракційні – 10.

 
фото уп

Тепер президент має підписати указ про призначення Кравченка генеральним прокурором. Відтоді він офіційно обійме посаду глави ОГП.

Довідково: 35-річний Руслан Кравченко  є уродженцем Сєверодонецька Луганської області. З 2024 року обіймав посаду керівника Державної податкової служби.

Був головою Київської обласної військової адміністрації (з 2023 до 2024). Очолював Бучанську окружну прокуратуру з 2021 року.

Раніше працював військовим прокурором у часи Анатолія Матіоса. У 2019–2020 роках він подавався на посаду прокурора САП, потім – брав участь в конкурсі на посаду керівника НАБУ. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (23 серпня 2022).

Кравченко був прокурором у справі, де президента-втікача Віктора Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.

Під час співбесіди на посаду керівника НАБУ до Кравченка були питання щодо нерухомості, заощаджень та політичного бекграунду його родичів.

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський 16 червня вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.
  • Подання на генпрокурора не вносилося до парламенту понад пів року – із моменту, коли в жовтні 2024 року народні депутати проголосували за відставку Андрія Костіна. Упродовж цього часу його обов'язки виконував першій заступник Олексій Хоменко.
  • Вранці 17 червня народні депутати на засіданні фракції "Слуга народу" підтримали кандидатуру Кравченка на посаду генерального прокурора України. Призначення Кравченка також схвалив Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

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Офіс генпрокурораВерховна Рада
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