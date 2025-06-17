Рада погодила призначення Кравченка на посаду генпрокурора
Верховна Рада надала згоду президенту Володимиру Зеленському на призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України.
Джерело: засідання парламенту 17 червня
Деталі: Рішення про погодження кандидатури Кравченка на посаду генпрокурора підтримали 273 народних депутатів:
"Слуга народу" – 190;
"Європейська солідарність" – 0;
"Батьківщина" – 17;
"Голос" – 0;
"Платформа за життя та мир" – 14;
"Відновлення України" – 12;
"Партія "За майбутнє" – 12;
"Довіра" – 18;
Позафракційні – 10.
Тепер президент має підписати указ про призначення Кравченка генеральним прокурором. Відтоді він офіційно обійме посаду глави ОГП.
Довідково: 35-річний Руслан Кравченко є уродженцем Сєверодонецька Луганської області. З 2024 року обіймав посаду керівника Державної податкової служби.
Був головою Київської обласної військової адміністрації (з 2023 до 2024). Очолював Бучанську окружну прокуратуру з 2021 року.
Раніше працював військовим прокурором у часи Анатолія Матіоса. У 2019–2020 роках він подавався на посаду прокурора САП, потім – брав участь в конкурсі на посаду керівника НАБУ. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (23 серпня 2022).
Кравченко був прокурором у справі, де президента-втікача Віктора Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.
Під час співбесіди на посаду керівника НАБУ до Кравченка були питання щодо нерухомості, заощаджень та політичного бекграунду його родичів.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський 16 червня вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.
- Подання на генпрокурора не вносилося до парламенту понад пів року – із моменту, коли в жовтні 2024 року народні депутати проголосували за відставку Андрія Костіна. Упродовж цього часу його обов'язки виконував першій заступник Олексій Хоменко.
- Вранці 17 червня народні депутати на засіданні фракції "Слуга народу" підтримали кандидатуру Кравченка на посаду генерального прокурора України. Призначення Кравченка також схвалив Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
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