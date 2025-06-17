Рада погодила призначення Кравченка на посаду генпрокурора 

Верховна Рада надала згоду президенту Володимиру Зеленському на призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України.

Джерело: засідання парламенту 17 червня

Деталі: Рішення про погодження кандидатури Кравченка на посаду генпрокурора підтримали 273 народних депутатів:

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"Слуга народу" – 190;

"Європейська солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 17;

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"Голос" – 0;

"Платформа за життя та мир" – 14;

"Відновлення України" – 12;

"Партія "За майбутнє" – 12;

"Довіра" – 18;

Позафракційні – 10.

фото уп

Тепер президент має підписати указ про призначення Кравченка генеральним прокурором. Відтоді він офіційно обійме посаду глави ОГП.

Довідково: 35-річний Руслан Кравченко є уродженцем Сєверодонецька Луганської області. З 2024 року обіймав посаду керівника Державної податкової служби.

Був головою Київської обласної військової адміністрації (з 2023 до 2024). Очолював Бучанську окружну прокуратуру з 2021 року.

Раніше працював військовим прокурором у часи Анатолія Матіоса. У 2019–2020 роках він подавався на посаду прокурора САП, потім – брав участь в конкурсі на посаду керівника НАБУ. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (23 серпня 2022).

Кравченко був прокурором у справі, де президента-втікача Віктора Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.

Під час співбесіди на посаду керівника НАБУ до Кравченка були питання щодо нерухомості, заощаджень та політичного бекграунду його родичів.

Передісторія:

Президент Володимир Зеленський 16 червня вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Подання на генпрокурора не вносилося до парламенту понад пів року – із моменту, коли в жовтні 2024 року народні депутати проголосували за відставку Андрія Костіна. Упродовж цього часу його обов'язки виконував першій заступник Олексій Хоменко.

Вранці 17 червня народні депутати на засіданні фракції "Слуга народу" підтримали кандидатуру Кравченка на посаду генерального прокурора України. Призначення Кравченка також схвалив Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

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