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Рада согласовала назначение Кравченко на должность генпрокурора

Ангелина Страшкулич, Валентина РоманенкоВторник, 17 июня 2025, 13:47
Рада согласовала назначение Кравченко на должность генпрокурора
фото из Telegram нардепа Железняка

Верховная Рада дала согласие президенту Владимиру Зеленскому на назначение Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины.

Источник: заседание парламента 17 июня

Детали: Решение о согласовании кандидатуры Кравченко на должность генпрокурора поддержали 273 народных депутатов:

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"Слуга народа" - 190;

"Европейская солидарность" - 0;

"Батькивщина" - 17;

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"Голос" - 0;

"Платформа за жизнь и мир" - 14;

"Відновлення України" - 12;

"Партия "За майбутнє" - 12;

"Довіра" - 18;

Внефракционные - 10.

 
фото уп

Теперь президент должен подписать указ о назначении Кравченко генеральным прокурором. Тогда он официально займет должность главы ОГП.

Справка: 35-летний Руслан Кравченко является уроженцем Северодонецка Луганской области. С 2024 года занимал должность руководителя Государственной налоговой службы.

Был главой Киевской областной военной администрации (с 2023 до 2024). Возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру с 2021 года.

Ранее работал военным прокурором во времена Анатолия Матиоса. В 2019-2020 годах он подавался на должность прокурора САП, затем - участвовал в конкурсе на должность руководителя НАБУ. Награжден орденом "За заслуги" III степени (23 августа 2022 года).

Кравченко был прокурором по делу, где Янукович был признан виновным в государственной измене и пособничестве в ведении войны.

Во время собеседования на должность руководителя НАБУ к Кравченко были вопросы относительно недвижимости, сбережений и политического бэкграунда его родственников.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 16 июня внес в Верховную Раду представление о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.
  • Представление на генпрокурора не вносилось в парламент более полугода - с момента, когда в октябре 2024 года народные депутаты проголосовали за отставку Андрея Костина. В течение этого времени его обязанности исполнял первый заместитель Алексей Хоменко.
  • Утром 17 июня народные депутаты на заседании фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру Кравченко на должность генерального прокурора Украины. Назначение Кравченко также одобрил Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

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Офис генпрокурораВерховная Рада
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