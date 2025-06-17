Рада согласовала назначение Кравченко на должность генпрокурора

Верховная Рада дала согласие президенту Владимиру Зеленскому на назначение Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины.

Источник: заседание парламента 17 июня

Детали: Решение о согласовании кандидатуры Кравченко на должность генпрокурора поддержали 273 народных депутатов:

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"Слуга народа" - 190;

"Европейская солидарность" - 0;

"Батькивщина" - 17;

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"Голос" - 0;

"Платформа за жизнь и мир" - 14;

"Відновлення України" - 12;

"Партия "За майбутнє" - 12;

"Довіра" - 18;

Внефракционные - 10.

фото уп

Теперь президент должен подписать указ о назначении Кравченко генеральным прокурором. Тогда он официально займет должность главы ОГП.

Справка: 35-летний Руслан Кравченко является уроженцем Северодонецка Луганской области. С 2024 года занимал должность руководителя Государственной налоговой службы.

Был главой Киевской областной военной администрации (с 2023 до 2024). Возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру с 2021 года.

Ранее работал военным прокурором во времена Анатолия Матиоса. В 2019-2020 годах он подавался на должность прокурора САП, затем - участвовал в конкурсе на должность руководителя НАБУ. Награжден орденом "За заслуги" III степени (23 августа 2022 года).

Кравченко был прокурором по делу, где Янукович был признан виновным в государственной измене и пособничестве в ведении войны.

Во время собеседования на должность руководителя НАБУ к Кравченко были вопросы относительно недвижимости, сбережений и политического бэкграунда его родственников.

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский 16 июня внес в Верховную Раду представление о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.

Представление на генпрокурора не вносилось в парламент более полугода - с момента, когда в октябре 2024 года народные депутаты проголосовали за отставку Андрея Костина. В течение этого времени его обязанности исполнял первый заместитель Алексей Хоменко.

Утром 17 июня народные депутаты на заседании фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру Кравченко на должность генерального прокурора Украины. Назначение Кравченко также одобрил Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

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