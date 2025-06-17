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У МВС уточнили кількість загиблих від атаки РФ: 10 у Києві, 2 – в Одесі

Валентина РоманенкоВівторок, 17 червня 2025, 17:49
У МВС уточнили кількість загиблих від атаки РФ: 10 у Києві, 2 – в Одесі
фото з ТГ очільника МВС Ігоря Клименка

За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на вечір вівторка в результаті масованої комбінованої атаки РФ 17 червня підтверджено загибель 12 людей: 10 – у місті Києві та ще двоє в Одесі.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в Telegram

Пряма мова: "Станом на 17:30 внаслідок нічних російських ударів по Україні загинуло 12 людей. З них 10 – у місті Києві та ще 2 особи деблокували з-під завалів в Одесі.

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На жаль, оперативна інформація часто піддається корегуванню. Оскільки під час пошуково-рятувальних робіт можуть виявлятися частини тіл, які спершу фіксуються як окремі загиблі. Остаточне підтвердження дають експерти-криміналісти після аналізу в мобільній ДНК-лабораторії".

Деталі: Міністр зазначив, що на місцях ударів по житловій інфраструктурі продовжують працювати рятувальники та поліцейські.

Рятувальна операція триває на двох локаціях у Києві. Під завалами ще є люди, тож роботи не припиняться, доки не знайдуть всіх, – запевнив Клименко.

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Передісторія:

  • В ніч на вівторок 17 червня Росія здійснила черговий масований комбінований удар по Україні. Зранку повідомлялось, що за попередніми даними, у Києві 14 людей загинули та ще понад сотня дістали поранення.
  • Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.
  • Протиповітряна оборона, за попередніми даними, знешкодила 428 безпілотників та ракет із 472, запущених по Україні: влучання противника зафіксували у 10 локаціях, падіння уламків – у 34-х.

ракетний ударШахед
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