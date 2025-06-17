У МВС уточнили кількість загиблих від атаки РФ: 10 у Києві, 2 – в Одесі

За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на вечір вівторка в результаті масованої комбінованої атаки РФ 17 червня підтверджено загибель 12 людей: 10 – у місті Києві та ще двоє в Одесі.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в Telegram

Пряма мова: "Станом на 17:30 внаслідок нічних російських ударів по Україні загинуло 12 людей. З них 10 – у місті Києві та ще 2 особи деблокували з-під завалів в Одесі.

Реклама:

На жаль, оперативна інформація часто піддається корегуванню. Оскільки під час пошуково-рятувальних робіт можуть виявлятися частини тіл, які спершу фіксуються як окремі загиблі. Остаточне підтвердження дають експерти-криміналісти після аналізу в мобільній ДНК-лабораторії".

Деталі: Міністр зазначив, що на місцях ударів по житловій інфраструктурі продовжують працювати рятувальники та поліцейські.

Рятувальна операція триває на двох локаціях у Києві. Під завалами ще є люди, тож роботи не припиняться, доки не знайдуть всіх, – запевнив Клименко.

РЕКЛАМА:

Передісторія: