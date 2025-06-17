В МВД уточнили количество погибших от атаки РФ: 10 в Киеве, 2 – в Одессе

По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на вечер вторника в результате массированной комбинированной атаки РФ 17 июня подтверждена гибель 12 человек: 10 – в городе Киеве и еще двое в Одессе.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "По состоянию на 17:30 в результате ночных российских ударов по Украине погибли 12 человек. Из них 10 – в Киеве и еще 2 человека деблокировали из-под завалов в Одессе.

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К сожалению, оперативная информация часто подвергается корректировке. Поскольку во время поисково-спасательных работ могут обнаруживаться части тел, которые сначала фиксируются как отдельные погибшие. Окончательное подтверждение дают эксперты-криминалисты после анализа в мобильной ДНК-лаборатории".

Детали: Министр отметил, что на местах ударов по жилой инфраструктуре продолжают работать спасатели и полицейские.

Спасательная операция продолжается на двух локациях в Киеве. Под завалами еще есть люди, поэтому работы не прекратятся, пока не найдут всех, – заверил Клименко.

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