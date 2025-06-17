Обстріл Києва: рятувальники деблокували тіло 14-го загиблого

Унаслідок масованої атаки РФ на Київ в ніч на 17 червня в Києві загинули 14 людей.

Джерело: Офіс генпрокурора, ДСНС

Дослівно: "У столиці прокурори у взаємодії зі слідчими продовжують документувати наслідки воєнного злочину, вчиненого РФ.

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Пошуково-рятувальні роботи тривають. За наявною інформацією під завалами досі можуть перебувати люди".

Деталі: Станом на 18:40 внаслідок нічної атаки РФ у Києві підтверджена загибель 13 людей.

Оновлено: Рятувальники повідомили, що станом на 19:50 в Солом'янському районі, на бульварі Вацлава Гавела, з-під завалів дев’ятиповерхового будинку деблокували тіло 1 загиблого. Роботи тривають.

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Всього по м. Києву загинуло 14 осіб та 117 осіб постраждало.

Що передувало: