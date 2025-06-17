Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріл Києва: рятувальники деблокували тіло 14-го загиблого

Тетяна ОлійникВівторок, 17 червня 2025, 19:39
Обстріл Києва: рятувальники деблокували тіло 14-го загиблого
Фото - офіс генпрокурора

Унаслідок масованої атаки РФ на Київ в ніч на 17 червня в Києві загинули 14 людей.

Джерело: Офіс генпрокурора, ДСНС

Дослівно: "У столиці прокурори у взаємодії зі слідчими продовжують документувати наслідки воєнного злочину, вчиненого РФ.

Реклама:

Пошуково-рятувальні роботи тривають. За наявною інформацією під завалами досі можуть перебувати люди".

Деталі: Станом на 18:40 внаслідок нічної атаки РФ у Києві підтверджена загибель 13 людей.

Оновлено: Рятувальники повідомили, що станом на 19:50 в Солом'янському районі, на бульварі Вацлава Гавела, з-під завалів дев’ятиповерхового будинку деблокували тіло 1 загиблого. Роботи тривають.

РЕКЛАМА:

Всього по м. Києву загинуло 14 осіб та 117 осіб постраждало.

 
 

Що передувало: 

  • В ніч на вівторок 17 червня Росія здійснила черговий масований комбінований удар по Україні. Зранку повідомлялось, що за попередніми даними, у Києві 14 людей загинули та ще понад сотня дістали поранення.
  • Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.
  • Протиповітряна оборона, за попередніми даними, знешкодила 428 безпілотників та ракет із 472, запущених по Україні: влучання противника зафіксували у 10 локаціях, падіння уламків – у 34-х.

Київобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Наступ РФ на Костянтинівку: Сили оборони відбили великий штурм і знищили 18 бронемашин
фото, відеоУ сутичці біля собору в Чернівцях постраждали 12 людей, серед них правоохоронці
Під час атаки на Ізраїль загинула семирічна одеситка: за кордоном вона лікувалася від раку
У Словаччині затримали 8 осіб через фальсифікації з цінами на боєприпаси для України
Олесь Довгий заявив, що складає мандат і йде з політики
Хворого на СМА Назарія Гусакова звинувачують у махінаціях зі збором коштів: що відомо
Усі новини...
Удар РФ по Дніпровському району Херсона: кількість постраждалих зросла до 20 
Зеленський прибув на G7 у Канаді: що в програмі президента
Рада підтримала законопроєкт про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців
У Трампа згорнули робочу групу, яка мала розробити стратегії тиску на Росію – ЗМІ
Останні новини
03:07
Путін заявив про готовність до нових переговорів з Україною після 22 червня
02:13
Путін виправдав удари по житлових кварталах України: "Це удари по обʼєктах ОПК"
01:53
Таїланд хоче витратити понад мільярд доларів на проведення Гран-прі Формули-1 у 2028 році
01:35
Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде
00:56
В Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу російських БпЛА
00:46
Уряд Чехії пережив вотум недовіри після біткоїн-скандалу
00:23
Окупанти 136 разів атакували позиції ЗСУ: найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
23:59
хокейТрилер, бойовик, а може комедія? Огляд фінального протистояння Кубка Стенлі
23:52
Глави МЗС Франції, Німеччини та Британії проведуть переговори з іранським міністром – Reuters
23:29
Туреччина підтвердила історичний візит премʼєра Вірменії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: