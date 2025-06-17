Обстрел Киева: спасатели деблокировали тело 14-го погибшего
Вторник, 17 июня 2025, 19:39
В результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 17 июня в Киеве погибли 14 человек.
Источник: Офис генпрокурора, ГСЧС
Дословно: "В столице прокуроры во взаимодействии со следователями продолжают документировать последствия военного преступления, совершенного РФ.
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Поисково-спасательные работы продолжаются. По имеющейся информации под завалами до сих пор могут находиться люди".
Детали: По состоянию на 18:40 в результате ночной атаки РФ в Киеве подтверждена гибель 13 человек.
Обновлено: Спасатели сообщили, что по состоянию на 19:50 в Соломенском районе, на бульваре Вацлава Гавела, из-под завалов девятиэтажного дома деблокировали тело 1 погибшего. Работы продолжаются.
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Всего по г. Киеву погибло 14 человек и 117 человек пострадало.
Предыстория:
- В ночь на вторник 17 июня Россия осуществила очередной массированный комбинированный удар по Украине. По состоянию на утро, по предварительным данным, сообщалось, что в Киеве 14 человек погибли и еще более сотни получили ранения.
- Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина.
- Противовоздушная оборона, по предварительным данным, обезвредила 428 беспилотников и ракет из 472, запущенных по Украине: попадание противника зафиксировали в 10 локациях, падение обломков - в 34-х.