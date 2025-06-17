ДСНС: Кількість загиблих від удару РФ в Києві зросла до 16, 134 постраждалих

З-під завалів частково зруйнованого російським ударом дев’ятиповерхового будинку в Києві деблокували тіла ще 3 загиблих осіб.

Джерело: ДСНС

Деталі: Всього станом на 23:20 з-під завалів будинку в Солом’янському районі вилучили тіла 11 осіб. Роботи тривають.

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За даними ДСНС, всього внаслідок обстрілу в ніч на 17 червня у столиці загинуло 16 осіб та 134 людини постраждало.

Що передувало: