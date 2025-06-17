ДСНС: Кількість загиблих від удару РФ в Києві зросла до 16, 134 постраждалих
Вівторок, 17 червня 2025, 23:31
З-під завалів частково зруйнованого російським ударом дев’ятиповерхового будинку в Києві деблокували тіла ще 3 загиблих осіб.
Джерело: ДСНС
Деталі: Всього станом на 23:20 з-під завалів будинку в Солом’янському районі вилучили тіла 11 осіб. Роботи тривають.
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За даними ДСНС, всього внаслідок обстрілу в ніч на 17 червня у столиці загинуло 16 осіб та 134 людини постраждало.
Що передувало:
- В ніч на вівторок 17 червня Росія здійснила черговий масований комбінований удар по Україні. Зранку повідомлялось, що за попередніми даними, у Києві 14 людей загинули та ще понад сотня дістали поранення.
- Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.
- Протиповітряна оборона, за попередніми даними, знешкодила 428 безпілотників та ракет із 472, запущених по Україні: влучання противника зафіксували у 10 локаціях, падіння уламків – у 34-х.