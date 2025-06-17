ГСЧС: Количество погибших от удара РФ в Киеве возросло до 16, 134 пострадавших
Вторник, 17 июня 2025, 23:31
Из-под завалов частично разрушенного российским ударом девятиэтажного дома в Киеве деблокировали тела еще 3 погибших человек.
Источник: ГСЧС
Детали: Всего по состоянию на 23:20 из-под завалов дома в Соломенском районе изъяли тела 11 человек. Работы продолжаются.
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По данным ГСЧС, всего в результате обстрела в ночь на 17 июня в столице погибли 16 человек и 134 человека пострадали.
Предыстория:
- В ночь на вторник 17 июня Россия осуществила очередной массированный комбинированный удар по Украине. По состоянию на утро, по предварительным данным, сообщалось, что в Киеве 14 человек погибли и еще более сотни получили ранения.
- Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина.
- Противовоздушная оборона, по предварительным данным, обезвредила 428 беспилотников и ракет из 472, запущенных по Украине: попадание противника зафиксировали в 10 локациях, падение обломков - в 34-х.