ГСЧС: Количество погибших от удара РФ в Киеве возросло до 16, 134 пострадавших

Из-под завалов частично разрушенного российским ударом девятиэтажного дома в Киеве деблокировали тела еще 3 погибших человек.

Источник: ГСЧС

Детали: Всего по состоянию на 23:20 из-под завалов дома в Соломенском районе изъяли тела 11 человек. Работы продолжаются.

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По данным ГСЧС, всего в результате обстрела в ночь на 17 июня в столице погибли 16 человек и 134 человека пострадали.

Предыстория: