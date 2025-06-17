Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГСЧС: Количество погибших от удара РФ в Киеве возросло до 16, 134 пострадавших

Татьяна ОлейникВторник, 17 июня 2025, 23:31
ГСЧС: Количество погибших от удара РФ в Киеве возросло до 16, 134 пострадавших
фото - гсчс киева

Из-под завалов частично разрушенного российским ударом девятиэтажного дома в Киеве деблокировали тела еще 3 погибших человек.

Источник: ГСЧС

Детали: Всего по состоянию на 23:20 из-под завалов дома в Соломенском районе изъяли тела 11 человек. Работы продолжаются.

Реклама:
 
 

По данным ГСЧС, всего в результате обстрела в ночь на 17 июня в столице погибли 16 человек и 134 человека пострадали.

Предыстория:

  • В ночь на вторник 17 июня Россия осуществила очередной массированный комбинированный удар по Украине. По состоянию на утро, по предварительным данным, сообщалось, что в Киеве 14 человек погибли и еще более сотни получили ранения.
  • Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина.
  • Противовоздушная оборона, по предварительным данным, обезвредила 428 беспилотников и ракет из 472, запущенных по Украине: попадание противника зафиксировали в 10 локациях, падение обломков - в 34-х.

ГСЧСКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
Рада забрала у Довгого мандат – в парламенте новый антирекорд нардепов
Bloomberg: Американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни
КСУ за более чем 3 года не смог растолковать конституционность множественного гражданства
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет
Наступление РФ на Константиновку: Силы обороны отбили большой штурм и уничтожили 18 бронемашин
Все новости...
ГСЧС
Удар по Киеву: есть угроза обвала конструкций многоэтажки – ГСЧС
В Киеве разобрали строительные конструкции на месте удара России – ГСЧС
"Живые, и это главное": раненые работники ГСЧС поделились фото из больницы и рассказали о своем состоянии
Последние новости
12:33
Правительство Швеции одобрило увеличение расходов на оборону
12:25
Исчез во время прогулки в лесу: на Прикарпатье в течение двух суток разыскивают пятилетнего мальчика
12:24
колонкаNot great, not terrible. Как сборная Украины по футболу провела молодежный Евро
12:21
Россия уже на грани перехода в рецессию - глава Минэкономразвития РФ
12:11
Ужин с Ткачом, запись УП-2 и "Великий натуралист" от Ваоне: УП объявляет аукцион с тремя лотами
11:57
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
11:38
Итальянские исследователи создали первого в мире летающего гуманоидного робота с реактивными двигателями
11:32
Трамп не уверен, что удар по ядерному объекту Ирана будет успешным – СМИ
11:30
видеоЗеленский возложил цветы к дому в Киеве, где Россия убила ракетой 23 человека
11:09
В Иране более полусуток не работает интернет
Все новости...
Реклама:
Реклама: