Зеленський скоротив візит до Канади й повертається в Україну – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський скоротив свій візит до Канади й повертається в Україну.

Джерело: канадський мовник CBC News, Суспільне

Деталі: Джерела в українській делегації повідомили CBC News, що Зеленський скорочує свій візит після смертоносного обстрілу Києва в ніч на 17 червня та рішення президента США Дональда Трампа пропустити програму саміту "Групи семи" у вівторок. Трамп залишив саміт G7 у понеділок увечері, посилаючись на конфлікт на Близькому Сході.

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Джерело повідомило, що Зеленський повернеться до Києва після завершення переговорів у Кананаскісі. Він скасував прес-конференцію, заплановану в Калгарі.

Разом з тим, джерело Суспільного також повідомляє, що Зеленський скоротив програму візиту до Канади й наразі повертається до України.

Що передувало: За даними Reuters, "Група семи" (G7) не виступила з єдиною заявою щодо війни в Україні через опір з боку США.

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За словами джерела CBC News, шестеро лідерів були готові зайти далеко у своїх формулюваннях, але американці хотіли їх пом'якшити.