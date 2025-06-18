Зеленський скоротив візит до Канади й повертається в Україну – ЗМІ
Президент Володимир Зеленський скоротив свій візит до Канади й повертається в Україну.
Джерело: канадський мовник CBC News, Суспільне
Деталі: Джерела в українській делегації повідомили CBC News, що Зеленський скорочує свій візит після смертоносного обстрілу Києва в ніч на 17 червня та рішення президента США Дональда Трампа пропустити програму саміту "Групи семи" у вівторок. Трамп залишив саміт G7 у понеділок увечері, посилаючись на конфлікт на Близькому Сході.
Джерело повідомило, що Зеленський повернеться до Києва після завершення переговорів у Кананаскісі. Він скасував прес-конференцію, заплановану в Калгарі.
Разом з тим, джерело Суспільного також повідомляє, що Зеленський скоротив програму візиту до Канади й наразі повертається до України.
Що передувало: За даними Reuters, "Група семи" (G7) не виступила з єдиною заявою щодо війни в Україні через опір з боку США.
За словами джерела CBC News, шестеро лідерів були готові зайти далеко у своїх формулюваннях, але американці хотіли їх пом'якшити.