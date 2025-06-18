Зеленский сократил визит в Канаду и возвращается в Украину – СМИ

Президент Владимир Зеленский сократил свой визит в Канаду и возвращается в Украину.

Источник: канадский вещатель CBC News, Суспільне

Детали: Источники в украинской делегации сообщили CBC News, что Зеленский сокращает свой визит после смертоносного обстрела Киева в ночь на 17 июня и решения президента США Дональда Трампа пропустить программу саммита "Группы семи" во вторник. Трамп покинул саммит G7 в понедельник вечером, сославшись на конфликт на Ближнем Востоке.

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Источник сообщил, что Зеленский вернется в Киев после завершения переговоров в Кананаскисе. Он отменил пресс-конференцию, запланированную в Калгари.

Вместе с тем, источник Суспільного также сообщает, что Зеленский сократил программу визита в Канаду и сейчас возвращается в Украину.

Что предшествовало: По данным Reuters, "Группа семи" (G7) не выступила с единым заявлением по поводу войны в Украине из-за сопротивления со стороны США.

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По словам источника CBC News, шестеро лидеров были готовы зайти далеко в своих формулировках, но американцы хотели их смягчить.