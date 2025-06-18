Прем'єр Канади: Лідери G7 налаштовані вивчати варіанти тиску на Росію
Головуючий саміту "Групи семи" прем'єр Канади Марк Карні заявив, що лідери G7 висловили підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа, спрямованим на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, а також "налаштовані вивчати" всі варіанти максимального тиску на Росію.
Джерело: заява головуючого на цьогорічному саміті G7 премʼєр-міністра Канади Марка Карні
Деталі: Заява Карні окреслює підсумки саміту "Групи семи" в Кананаскісі, провінція Альберта, 15-17 червня. Серед інших тем, в ній згадується й війна в Україні.
Дослівно: "Лідери G7 висловили підтримку зусиллям президента Трампа, спрямованим на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Вони визнали, що Україна взяла на себе зобов'язання щодо безумовного припинення вогню, і погодилися, що Росія повинна зробити те ж саме.
Лідери G7 рішуче налаштовані вивчати всі варіанти максимального тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями.
Лідери G7 зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та Генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Марком Рютте, щоб обговорити їхню підтримку сильної та суверенної України, включаючи бюджетну підтримку оборони та відновлення і реконструкції".
Що передувало: За даними Reuters, "Група семи" (G7) не виступила зі спільною заявою щодо війни в Україні через опір з боку США. Натомість зазначалося, що Марк Карні планує опублікувати заяву головуючого "Групи семи", яку не повинні підписувати інші лідери країн G7.
Як повідомили ЗМІ, Зеленський скоротив свій візит до Канади й повертається в Україну.