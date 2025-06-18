Премьер Канады: Лидеры G7 настроены изучать варианты давления на Россию

Председательствующий саммита "Группы семи" премьер Канады Марк Карни заявил, что лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа, направленным на достижение справедливого и прочного мира в Украине, а также "настроены изучать" все варианты максимального давления на Россию.

Источник: заявление председательствующего на нынешнем саммите G7 премьер-министра Канады Марка Карни

Детали: Заявление Карни очерчивает итоги саммита "Группы семи" в Кананаскисе, провинция Альберта, 15-17 июня. Среди других тем, в нем упоминается и война в Украине.

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Дословно: "Лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента Трампа, направленным на достижение справедливого и прочного мира в Украине. Они признали, что Украина взяла на себя обязательства по безусловному прекращению огня, и согласились, что Россия должна сделать то же самое.

Лидеры G7 решительно настроены изучать все варианты максимального давления на Россию, включая финансовые санкции.

Лидеры G7 встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Марком Рютте, чтобы обсудить их поддержку сильной и суверенной Украины, включая бюджетную поддержку обороны и восстановления и реконструкции".

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Что предшествовало: По данным Reuters, "Группа семи" (G7) не выступила с единым заявлением по поводу войны в Украине из-за сопротивления со стороны США. При этом отмечалось, что Марк Карни планирует опубликовать заявление председательствующего "Группы семи", которое не должны подписывать другие лидеры стран G7.

СМИ сообщили, что Зеленский сократил свой визит в Канаду и возвращается в Украину.