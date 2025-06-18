Росіяни атакували з дронів "швидку" і цивільного у Херсоні: 3 поранених

Уночі 18 червня російські безпілотники атакували автівку "швидкої" та цивільного мешканця у місті Херсон, внаслідок чого постраждали 3 людей, з яких 2 медпрацівники.

Джерело: Херсонська МВА, Херсонська ОДА в Telegram

Дослівно державна адміністрація: "Близько опівночі у Корабельному районі Херсона росіяни атакували з дрона автівку "швидкої". Постраждав 34-річний парамедик та 42-річний екстрений медичний технік. У них – контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми".

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Деталі: Потерпілим надали допомогу.

Доповнено: Під ранок в іншому районі міста через російський удар дроном постраждав цивільний.

Дослівно міська влада: "До медиків по допомогу звернувся 69-річний чоловік. Його близько 4:30 атакував ворожий безпілотник у Дніпровському районі".

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Деталі: Постраждалий отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення, його стан оцінюють як легкий.

Також вранці 18 червня стало відомо, що до лікарні звернулися ще двоє постраждалих від рук окупантів: мешканець Херсона дістав поранення через атаку дрона 17 червня, а жителька Білозерки постраждала 16 червня. Їх обох госпіталізували.

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