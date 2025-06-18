Россияне атаковали с дронов "скорую" и мирного жителя в Херсоне: 3 раненых

Ночью 18 июня российские беспилотники атаковали автомобиль "скорой" и гражданского жителя в городе Херсон, в результате чего пострадали 3 человека, из которых 2 медработника.

Источник: Херсонская ГВА, Херсонская ОГА в Telegram

Дословно государственная администрация: "Около полуночи в Корабельном районе Херсона россияне атаковали с дрона машину "скорой помощи". Пострадали 34-летний парамедик и 42-летний экстренный медицинский техник. У них – контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы".

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Детали: Пострадавшим оказали помощь.

Дополнено: Под утро в другом районе города из-за российского удара дроном пострадал гражданский.

Дословно городские власти: "К медикам за помощью обратился 69-летний мужчина. Его около 4:30 атаковал вражеский беспилотник в Днепровском районе".

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Детали: Пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, его состояние оценивается как легкое.

Также утром 18 июня стало известно, что в больницу обратились еще двое пострадавших от рук оккупантов: житель Херсона получил ранения из-за атаки дрона 17 июня, а жительница Белозерки пострадала 16 июня. Их обоих госпитализировали.

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Предыстория: