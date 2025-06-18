Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали с дронов "скорую" и мирного жителя в Херсоне: 3 раненых

Украинская правда, Ирина БалачукСреда, 18 июня 2025, 07:57
Россияне атаковали с дронов скорую и мирного жителя в Херсоне: 3 раненых
Фото иллюстративное из Getty images

Ночью 18 июня российские беспилотники атаковали автомобиль "скорой" и гражданского жителя в городе Херсон, в результате чего пострадали 3 человека, из которых 2 медработника.

Источник: Херсонская ГВА, Херсонская ОГА в Telegram

Дословно государственная администрация: "Около полуночи в Корабельном районе Херсона россияне атаковали с дрона машину "скорой помощи". Пострадали 34-летний парамедик и 42-летний экстренный медицинский техник. У них – контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы".

Реклама:

Детали: Пострадавшим оказали помощь.

Дополнено: Под утро в другом районе города из-за российского удара дроном пострадал гражданский.

Дословно городские власти: "К медикам за помощью обратился 69-летний мужчина. Его около 4:30 атаковал вражеский беспилотник в Днепровском районе".

РЕКЛАМА:

Детали: Пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, его состояние оценивается как легкое.

Также утром 18 июня стало известно, что в больницу обратились еще двое пострадавших от рук оккупантов: житель Херсона получил ранения из-за атаки дрона 17 июня, а жительница Белозерки пострадала 16 июня. Их обоих госпитализировали.

Читайте также: Сафари на людей: в Херсоне российские военные массово атакуют гражданских с дронов

Предыстория:

  • 17 июня россияне атаковали с дронов Днепровский район Херсона, в результате чего пострадали 12 человек.  
  • Позже стало известно, что количество раненых в результате российской атаки БпЛА по этому району возросло до 20.

Херсонбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
Рада забрала у Довгого мандат – в парламенте новый антирекорд нардепов
Bloomberg: Американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни
КСУ за более чем 3 года не смог растолковать конституционность множественного гражданства
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет
Наступление РФ на Константиновку: Силы обороны отбили большой штурм и уничтожили 18 бронемашин
Все новости...
Херсон
Удар РФ по Днепровскому району Херсона: количество пострадавших возросло до 20
Оккупанты атаковали Херсон дронами: 12 пострадавших
Враг атаковал дроном коммунальщиков в Херсоне: два человека пострадали
Последние новости
12:33
Правительство Швеции одобрило увеличение расходов на оборону
12:25
Исчез во время прогулки в лесу: на Прикарпатье в течение двух суток разыскивают пятилетнего мальчика
12:24
колонкаNot great, not terrible. Как сборная Украины по футболу провела молодежный Евро
12:21
Россия уже на грани перехода в рецессию - глава Минэкономразвития РФ
12:11
Ужин с Ткачом, запись УП-2 и "Великий натуралист" от Ваоне: УП объявляет аукцион с тремя лотами
11:57
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
11:38
Итальянские исследователи создали первого в мире летающего гуманоидного робота с реактивными двигателями
11:32
Трамп не уверен, что удар по ядерному объекту Ирана будет успешным – СМИ
11:30
видеоЗеленский возложил цветы к дому в Киеве, где Россия убила ракетой 23 человека
11:09
В Иране более полусуток не работает интернет
Все новости...
Реклама:
Реклама: