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Рада в цілому підтримала закон про запровадження інституту множинного громадянства в Україні

Анастасія ПроцСереда, 18 червня 2025, 11:27
Рада в цілому підтримала закон про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
фото: Ярослав Железняк

18 червня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні. 

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Парламент прийняв в цілому закон про введення інституту множинного громадянства в Україні № 11469".

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Деталі: За його словами, "за" відповідне рішення проголосували 243 народних обранців.

"Всі правки врахували як було у редакції Комітету", - зазначив Железняк.

Що було раніше

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Верховна Рада 17 грудня прийняла за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України".

У серпні президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про множинне громадянство.

У пояснювальній записці вказано, що ухвалення цього закону допоможе забезпечити умови для повернення громадян, які вимушено покинули Україну через війну, а також збереження ними громадянства України.

Окрім того, це розширить можливості для набуття українського громадянства деякими категоріями іноземців та людей без громадянства.

Глава держави пропонує, щоб множинність громадянства (підданства) допускалась у таких випадках:

  • одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;
  • набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;
  • автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
  • автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;
  • набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;
  • набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Окрім того, множинність громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство Росії (тобто країни, визнаної Верховною Радою державою-агресором / державою-окупантом) або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України. 

Верховна Рада
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