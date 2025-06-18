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Рада в целом поддержала закон о введении института множественного гражданства в Украине

Анастасия ПроцСреда, 18 июня 2025, 11:27
Рада в целом поддержала закон о введении института множественного гражданства в Украине
фото: Ярослав Железняк

18 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №11469 о введении института множественного гражданства в Украине.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Парламент принял в целом закон о введении института множественного гражданства в Украине № 11469".

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Детали: По его словам, "за" соответствующее решение проголосовали 243 народных избранников.

"Все правки учли как было в редакции Комитета", - отметил Железняк.

Что было раньше:

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  • Верховная Рада 17 декабря приняла за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины".
  • В августе президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о множественном гражданстве.

В пояснительной записке указано, что принятие этого закона поможет обеспечить условия для возвращения граждан, которые вынужденно покинули Украину из-за войны, а также сохранение ими гражданства Украины.

Кроме того, это расширит возможности для приобретения украинского гражданства некоторыми категориями иностранцев и людей без гражданства.

Глава государства предлагает, чтобы множественность гражданства (подданства) допускалась в таких случаях:

  • одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;
  • приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;
  • автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие брака с иностранцем;
  • автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ,
  • подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;
  • приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, которые входят в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;
  • приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

Кроме того, множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, которые имеют гражданство России (то есть страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором / государством-оккупантом) или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Верховная Рада
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