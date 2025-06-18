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Длились более 39 часов: В Соломенском районе Киева завершили поисковые работы

Татьяна ОлейникСреда, 18 июня 2025, 19:41
Длились более 39 часов: В Соломенском районе Киева завершили поисковые работы
фото - гсчс киева

В Соломенском районе Киева в частично разрушенной девятиэтажке завершили поисковые работы после российского удара 17 июня.

Источник: глава МВД Игорь Клименко

Прямая речь: "Более 39 часов продолжалась поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева. Сегодня в 19:20 спасатели завершили поисковые работы. Продолжается разбор конструкций.

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К сожалению, только на этой локации из-под завалов достали тела 23 погибших. Всего в столице в результате российского обстрела 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения".

Детали: К ликвидации последствий привлекли более 400 спасателей ГСЧС и более 200 единиц техники. Работала специализированная аварийно-спасательная и инженерная техника, задействовали беспилотники, поисковых собак.

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ГСЧСники спасли из-под завалов 2 человек, еще около 50 удалось деблокировать из квартир и подъездов.

Обновлено: Впоследствии в КГГА сообщили, что в Соломенском районе в одном из домов, который был поврежден из-за вражеской атаки 17 июня, произошло разрушение внутренних конструкций.

В частности, в 5-этажке упал пролет на лестнице между верхними этажами. Пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 5 человек.

Предыстория: 

ракетный ударКиевроссийско-украинская война
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