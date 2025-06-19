Путін заявив про готовність до нового раунду переговорів з Україною після 22 червня

Правитель Росії Володимир Путін заявив, що Росія прагне завершення війни проти України "якнайшвидше". За його словами, після 22 червня російська делегація готова до нової зустрічі з українською стороною.

Джерело: Путін під час зустрічі з представниками світових інформагентств, передає російське державне пропагандистське агенство "ТАСС"

Деталі: Путін заявив, що він нібито підтримує "якнайшвидше" завершення "конфлікту в Україні мирним шляхом".

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За його словами, російська переговорна група підтримує контакти з українською стороною, і новий раунд перемовин можливий після 22 червня.

Водночас Путін "порадив" Україні не зволікати з переговорами, інакше, за його словами, "ситуація для Києва може ще погіршитися".

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