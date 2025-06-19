Путін заявив про готовність до нового раунду переговорів з Україною після 22 червня
Четвер, 19 червня 2025, 03:07
Правитель Росії Володимир Путін заявив, що Росія прагне завершення війни проти України "якнайшвидше". За його словами, після 22 червня російська делегація готова до нової зустрічі з українською стороною.
Джерело: Путін під час зустрічі з представниками світових інформагентств, передає російське державне пропагандистське агенство "ТАСС"
Деталі: Путін заявив, що він нібито підтримує "якнайшвидше" завершення "конфлікту в Україні мирним шляхом".
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За його словами, російська переговорна група підтримує контакти з українською стороною, і новий раунд перемовин можливий після 22 червня.
Водночас Путін "порадив" Україні не зволікати з переговорами, інакше, за його словами, "ситуація для Києва може ще погіршитися".
Передісторія:
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- Раніше помічник глави РФ Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом повідомив, що Росія готова продовжити переговори з Україною після 22 червня.
- За підсумками переговорів у Стамбулі 2 червня українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців. Згодом було проведено низку обмінів.
- Ця зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.