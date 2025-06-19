Путин заявил о готовности к новому раунду переговоров с Украиной после 22 июня

Правитель России Владимир Путин заявил, что Россия стремится к завершению войны против Украины "как можно скорее". По его словам, после 22 июня российская делегация готова к новой встрече с украинской стороной.

Источник: Путин во время встречи с представителями мировых информагентств, передает российское государственное пропагандистское агентство "ТАСС"

Детали: Путин заявил, что он якобы поддерживает "как можно более быстрое" завершение "конфликта в Украине мирным путем".

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По его словам, российская переговорная группа поддерживает контакты с украинской стороной, и новый раунд переговоров возможен после 22 июня.

В то же время Путин "посоветовал" Украине не медлить с переговорами, иначе, по его словам, "ситуация для Киева может еще ухудшиться".

Предыстория:

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Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.

По итогам переговоров в Стамбуле 2 июня украинская и российская делегации договорились об очередном обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих. Впоследствии был проведен ряд обменов.

Эта встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть более часа, стала второй с 16 мая.