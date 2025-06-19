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КСУ за понад 3 роки не зміг розтлумачити конституційність множинного громадянства 

Ангеліна Страшкулич, Ірина БалачукЧетвер, 19 червня 2025, 09:21
КСУ за понад 3 роки не зміг розтлумачити конституційність множинного громадянства 
Порожні стільці у залі Конституційного суду. Фото з сайту КС

Судді КСУ ще не ухвалили рішення у справі щодо подання народних депутатів про тлумачення статті 4 Конституції у контексті запровадження множинного громадянства.

Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у коментарі "Українській правді"; відповідь КСУ на запит УП, опублікована в статті ""Нові" і "старі" українці. Для чого потрібен закон про множинне громадянство"

Пряма мова спікера парламенту: "Станом на зараз рішення КСУ щодо конституційного подання народних депутатів про тлумачення статті 4 Конституції України ще не ухвалене".

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Деталі: Стефанчук зазначив, що раніше відбулася відкрита частина  справи – стадія публічного обговорення. Наразі суд перейшов до закритої частини конституційного провадження, в межах якої формується проєкт рішення. Спікер підкреслив, що не має інформації про строки його ухвалення чи зміст.

У секретаріаті Конституційного суду у відповідь на запит УП підтвердили, що судді досі не ухвалили рішення у цій справі. 

В КСУ додали, що засідання Великої палати суду є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 12 суддів, а рішення – ухваленим, якщо за нього проголосували щонайменше 10 суддів.

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Водночас з 27 січня 2025 року КСУ працює у складі 11 суддів, тобто кворуму немає. Це унеможливлює проведення засідань Великої палати і ухвалення рішень.

Передісторія

  • Верховна Рада 18 червня ухвалила президентський закон про запровадження в Україні інституту множинного громадянства. Володимир Зеленський зареєстрував відповідний документ 7 серпня 2024 року. 
  • Раніше глава держави двічі ініціював впровадження множинного громадянства в Україні – 1 грудня 2021 та 22 січня 2024 року.
  • В грудні 2021 року 99 нардепів із різних фракцій попросили КСУ розтлумачити норму Конституції України про "єдине громадянство", щоб з’ясувати, чи законно впроваджувати множинне. 

громадянствоКСВерховна Радазаконодавство
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