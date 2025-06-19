КСУ за понад 3 роки не зміг розтлумачити конституційність множинного громадянства
Судді КСУ ще не ухвалили рішення у справі щодо подання народних депутатів про тлумачення статті 4 Конституції у контексті запровадження множинного громадянства.
Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у коментарі "Українській правді"; відповідь КСУ на запит УП, опублікована в статті ""Нові" і "старі" українці. Для чого потрібен закон про множинне громадянство"
Пряма мова спікера парламенту: "Станом на зараз рішення КСУ щодо конституційного подання народних депутатів про тлумачення статті 4 Конституції України ще не ухвалене".
Деталі: Стефанчук зазначив, що раніше відбулася відкрита частина справи – стадія публічного обговорення. Наразі суд перейшов до закритої частини конституційного провадження, в межах якої формується проєкт рішення. Спікер підкреслив, що не має інформації про строки його ухвалення чи зміст.
У секретаріаті Конституційного суду у відповідь на запит УП підтвердили, що судді досі не ухвалили рішення у цій справі.
В КСУ додали, що засідання Великої палати суду є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 12 суддів, а рішення – ухваленим, якщо за нього проголосували щонайменше 10 суддів.
Водночас з 27 січня 2025 року КСУ працює у складі 11 суддів, тобто кворуму немає. Це унеможливлює проведення засідань Великої палати і ухвалення рішень.
Передісторія:
- Верховна Рада 18 червня ухвалила президентський закон про запровадження в Україні інституту множинного громадянства. Володимир Зеленський зареєстрував відповідний документ 7 серпня 2024 року.
- Раніше глава держави двічі ініціював впровадження множинного громадянства в Україні – 1 грудня 2021 та 22 січня 2024 року.
- В грудні 2021 року 99 нардепів із різних фракцій попросили КСУ розтлумачити норму Конституції України про "єдине громадянство", щоб з’ясувати, чи законно впроваджувати множинне.